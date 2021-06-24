RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.3 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
12
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 09:42

  vasyatko написав:
  Arbitr написав:2all Шановні клієнти банку, Вам банк за власною ініціативою, без Вашого погодження, збільшував кредитний ліміт?

Під час вторгнення ліміт без узгодження було обрізано всім, потім в два етапи його поступово відновили до ліміту узгодженого під час відкриття, без жодних дій з мого боку.
Але ліміт при відкритті було обмежено з мого боку, банк думаю міг дати більше.


Щасливі люди, я вже не знаю, що зробити для ліміта
1
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 10:03

  vasyatko написав:Але ліміт при відкритті було обмежено з мого боку, банк думаю міг дати більше.

Чому питання і виникло.
При відкритті карти, банк зазначив, що ліміт може бути до х грн, але в заяві, я зазначив меньше, а тепер гадаю, якщо буде потреба збільшити КЛ, виходить можливості вже не буде, і треба тільки чекати коли банк знову забажає збільшити КЛ.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 10:37

  Arbitr написав:
  RaifHelp написав:Збільшення кредитного ліміту відбувається автоматично Банком, якщо є така можливість для Вас. Ви про це отримуєте інформування.

2all Шановні клієнти банку, Вам банк за власною ініціативою, без Вашого погодження, збільшував кредитний ліміт?

Так, але думаю що це було автоматичне підвищення, бо змінився максимальний можливий розмір ліміту за карткою з 250 на 300
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 10:59

Re: Райффайзен Банк

почему банк заблокировал счет и не смог адекватно объяснить свою причину, такого поведения.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 13:43

  JD2025 написав:почему банк заблокировал счет и не смог адекватно объяснить свою причину, такого поведения.

На власний розсуд робити так можна, НБУ не забороняє
3
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 17:42

ukr0014959 Карти всі повідкривали?
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 17:44

Re: Райффайзен Банк

  nickvp написав:бо змінився максимальний можливий розмір ліміту за карткою з 250 на 300

Змінився КЛ за картою з 250 на 300к, чи який ліміт?
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 19:49

Re: Райффайзен Банк

  JD2025 написав:почему банк заблокировал счет и не смог адекватно объяснить свою причину, такого поведения.

Вітаємо.
Хочемо запевнити, що блокування рахунків завжди відбувається на основі вагомих причин. Ми дотримуємося чинного законодавства та внутрішніх процедур, щоб забезпечити безпеку та захист коштів наших клієнтів. Кожне рішення про блокування рахунку приймається після ретельного аналізу та перевірки, щоб уникнути необґрунтованих дій.
Ми готові проаналізувати ситуацію та допомогти у її вирішенні. Будемо вдячні, якщо напишете нам у приватні повідомлення Ваші дані (ідентифікаційний код та контактний номер телефону).
Докладемо всіх зусиль для індивідуального вирішення питання.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 08:58

  Arbitr написав:ukr0014959 Карти всі повідкривали?



Хіба фішки немаю, дві зарплати тут отримую, хоч і не основні.
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:32

  Arbitr написав:
  nickvp написав:бо змінився максимальний можливий розмір ліміту за карткою з 250 на 300

Змінився КЛ за картою з 250 на 300к, чи який ліміт?

Саме так, після вторгнення коли повернули ліміт, то він був 250. Коли банк змінив максимальний ліміт по цим карткам з 250 на 300 за якийсь час ліміт був змінений і по моїй картці і став 300к
