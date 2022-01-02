Банк Альянс
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:28
lel написав:
Сьогодні і вчора хтось оплачував комунальні в додатку?
Сьогодні платив, все ок
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:37
сире воно.В одному акку є постачальники,в іншому нема по тій же адресі)) Видалити додати інколи тягне.Звіряти особові не завадить
Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:48
valya написав: Мизантрóп
Про ТА, це так, чи якісь дзвіночки?
так там який вже рік тяжба з той Нафтогазовою гарантією) у всіх річних звітах воно
Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:52
moveton Без питань. Які свої? Звісно за кредитні. А далі дастя знати
в этой бане 17 летним никак
Додано: Суб 18 жов, 2025 23:43
к вечеру в теховер загнали по своим же бокам вчера.В ЦКС прошло,а эта шляпа Альянс только одну квиташку светит.Есстественно переплата неокешбечена.Подозреваю р2р под 0,00 без зазора копейки как в Юнекс или корявое все
