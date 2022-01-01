Кочевник написав:Покращенці. Раніше для перевірки умов безкоштовності по кредитці Фішбек 2.0 достатньо було зайти в райф онлайн і подивитися відповідний пункт. Зараз треба пояснювати 20 хвилин тупому оператору, що внесення обов'язкового платежу не є умовою безкоштовності обслуговування кредитки. 20 хвилин на просте питання.
Добрий день!
Додатково уточнили у колег стосовно виконання умов безкоштовного обслуговування для кредитної картки "Fishback": до кінця воєнного стану цю умову було скасовано, тому Ви можете користуватись кредитною карткою і не турбуватись щодо комісії за обслуговування😊 З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Коли саме скасували і яким документом? Бо ще в вересні було.
alibob написав:Коли саме скасували і яким документом? Бо ще в вересні було.
Добрий день!
Маємо інформацію, що плату за обслуговування для кредитних карток "Fishback" скасували в березні 2020 року - на період дії карантину. Скасування було подовжене до кінця воєнного стану. Якщо з Вашої картки "Fishback" відбулось списання плати за обслуговування, просимо написати нам в особисті повідомлення Ваш ідентифікаційний код та контактний номер телефону, перевіримо, в чому справа. З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Скасували в березні 2020? Добре, пропустив. Але ж до вересня 2025 писали "для користування послугами банку без щомісячної плати ... вам необхідно виконати наступну умову"...
Я виконував. П.С. щось скрін величезний. Як вставляти меншого розміру або редагувати цей?
RaifHelp, вирішив спробувати оновити дані анкети через застосунок MyRaif і побачив, що по мені немає джерел підтвердженого доходу. За який період я можу надати документи, які вказані на цій сторінці?
Фактично я можу надати довідку з податкової про отримані доходи та сплачені податки, замовлену через кабінет податкової (цікавить за який період для банку цікавить ця довідка?), й довідку ОК-5/ОК-7, яку можливо створити та завантажити в застосунку Дія.
Чи актуальні контакти (наприклад, e-mail), які вказані на цій сторінці?
alibob Добрий день! Умова щодо виконання 10 операцій для уникнення плати за обслуговування кредитної картки наразі скасована. Проте в застосунку "OLD Raiffeisen" технічно може відображатися інформація про необхідність виконання цієї умови — це лише технічний момент, і виконувати її не потрібно. Найближчим часом Вашу картку буде перенесено до нового застосунку, де така інформація вже не відображатиметься. Якщо умову буде поновлено — ми повідомимо про це окремо. З повагою і турботою, фахівець Інна.
Наадйте будь ласка інформацію, коли ця умова була скасована. І посилання на офіційну новину. Бо я пам'ятаю скасування цієї умови виключно для дебеток.
Howl Добрий день! Якщо під час актуалізації даних в застосунку "MyRaif" у Вас не вказано "Підтверджений дохід", самостійно його встановити немає можливості, на жаль. Це поле заповнюється автоматично, у разі отримання заробітної плати в Райфі. У інших випадках це буде "Додатковий дохід". Якщо ж Ви маєте зарплатний рахунок в нашому Банку, але це поле ("Підтверджений дохід") порожнє, варто пройти актуалізацію даних в телефонному режимі. Для цього Ви можете звернутися до чату "MyRaif" або зателефонувати за номером 0 800 500 500, для для дзвінків з-за кордону +38 044 230 99 98 (за тарифами оператора). Для більш детальної перевірки та консультації напишіть до чату "MyRaif" ("Навушники" - Написати в чат"). Наші оператори з радістю допоможуть. З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp, відподі не дочекався і вирішив спробувати самостійно згідно тієї інформації, яку знайшов в Інтернеті.
Заробітну плату отримую через інший банк, у банк будь-які документі про дохід раніше не подавав. Скористався, як було написано в цій статті на сайту банку:
через портал ПФУ (замість Дії) замовив довідку за формою ОК-7 (завантажив саму довідку в pdf і її підпис p7s);
далі слідував інструкціям, які вказані в статті (отримані файли с ПФУ додав до листа).
Отримав автоматичну відповідь, що банк лист отримав і треба чекати на його опрацювання (це плюс, що є таке підтвердження -- клієнт буде спокійний, що лист банком був отриманий). Учора ввечорі відправив і сьогодні ближче до обіду отримав відповідь від економіста про успішне опрацювання. Після цього відомсті в блоці "Підтверджений дохід" відобразилися і я завершив оновлення даних.
Сподобалося, що це питання вирішив віддалено , бо в моєму місті відділення Райфу не працює.
RaifHelp написав:для для дзвінків з-за кордону +38 044 230 99 98 (за тарифами оператора).
38 -- це міжнародний телефонний код колишньої Югославії, а 380 -- міжнародний телефонний код України. Також код мережі не може починатися з нуля. Слід указувати номер так: +380 44 230 99 98 У Вікіпедії прочитайте текст під заголовком "Проблеми імплементації" статті "Телефонні коди України": uk.wikipedia.org/wiki/Телефонні_коди_України
В пункте 5 статьи 2 написано: "Тип підпису – Підпис та дані в одному файлі (enveloped)" А ПФУ и налоговая предоставляют эл.подпись (точнее, эл.печать) в разных файлах (detached)
В статье 3 написано: "Для перевірки необхідно відкрити, шляхом натискання на посилання «завантажте його зі свого носія», збережений файл у форматі .pdf.p7s" ... а на скриншоте вообще нарисован .pdf Причём ни тем, ни другим способом эл.печати ПФУ и налоговой корректно не проверятся (там нужно перетягивать и .pdf, и .p7s одновременно).
Означает ли это, что банк должен отказаться принимать ОК-7 (от ПФУ) и справку о доходах (от налоговой) в эл.виде?