Кочевник написав:Ну умови кредиту це зовсім не про безкоштовність рахунку. Попередній дописувач правильно відмітив.
Ви взагалі про що? "Сума для залишення у пільговому періоді" це для вас не про безкоштовність рахунку? Тоді не знаю, що і сказати
А крім цього, є ще і "Обслуговування у цьому місяці". От це точно про вартість обслуговування рах-ку. Краще все ж називати речі своїми іменами
А тут не погоджуся. Перший пост, з якого все почалося, був про кредитки. В кредитках "Обслуговування в цьому місяці" немає, це має відношення лише дебетних пакетних пропозицій. P.S. Принаймні в мене ))