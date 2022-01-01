RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.3 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
12
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 09:39

  Amethyst написав:
  nickvp написав:
  Кочевник написав:Ну умови кредиту це зовсім не про безкоштовність рахунку. Попередній дописувач правильно відмітив.

Ви взагалі про що? "Сума для залишення у пільговому періоді" це для вас не про безкоштовність рахунку? Тоді не знаю, що і сказати
А крім цього, є ще і "Обслуговування у цьому місяці". От це точно про вартість обслуговування рах-ку.
Краще все ж називати речі своїми іменами :wink:

А тут не погоджуся. Перший пост, з якого все почалося, був про кредитки. В кредитках "Обслуговування в цьому місяці" немає, це має відношення лише дебетних пакетних пропозицій. :mrgreen: P.S. Принаймні в мене ))
nickvp
 
Повідомлень: 552
З нами з: 16.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 17:01

Re: Райффайзен Банк

В мене це називалося не "Обслуговування в цьому місяці", а "користування послугами банку без щомісячної плати".
Робив по 10 платежів на місяць.
Зображення
alibob
 
Повідомлень: 739
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
