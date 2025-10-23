Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:А давайте на секундочку представим, что -бухалтерию полностью выполняет ИИ -программированием полностью занимается ИИ -сценарии пишет ИИ -актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ -песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ -траки,ОТ и такси водит ИИ -самолеты управляются ИИ -вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ -комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами -... -воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные. Нах люди на этой планете нужны?