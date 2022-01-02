RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Асвіо Банк

Асвіо Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Асвіо Банк 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 12:06

Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2925
З нами з: 19.03.09
Подякував: 176 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 283, 284, 285
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2846 1704234
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 жов, 2025 11:07
RaifHelp
Ідея Банк 1 ... 71, 72, 73
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
727 443758
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 жов, 2025 21:52
emeta
Банк Глобус 1 ... 184, 185, 186
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1853 823685
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 жов, 2025 16:49
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4400)
27.10.2025 11:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.