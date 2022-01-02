|
|
Асвіо Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:06
Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2925
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2846
|1704234
|
|
|727
|443758
|
Нед 26 жов, 2025 21:52
emeta
|
|1853
|823685
|
Суб 25 жов, 2025 16:49
nord