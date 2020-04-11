RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.3 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
12
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 08:39

  Amethyst написав:
  nickvp написав:
  Кочевник написав:Ну умови кредиту це зовсім не про безкоштовність рахунку. Попередній дописувач правильно відмітив.

Ви взагалі про що? "Сума для залишення у пільговому періоді" це для вас не про безкоштовність рахунку? Тоді не знаю, що і сказати
А крім цього, є ще і "Обслуговування у цьому місяці". От це точно про вартість обслуговування рах-ку.
Краще все ж називати речі своїми іменами :wink:

А тут не погоджуся. Перший пост, з якого все почалося, був про кредитки. В кредитках "Обслуговування в цьому місяці" немає, це має відношення лише дебетних пакетних пропозицій. :mrgreen: P.S. Принаймні в мене ))
nickvp
 
Повідомлень: 552
З нами з: 16.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 16:01

Re: Райффайзен Банк

В мене це називалося не "Обслуговування в цьому місяці", а "користування послугами банку без щомісячної плати".
Робив по 10 платежів на місяць.
Зображення
alibob
 
Повідомлень: 741
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:46

Re: Райффайзен Банк

  Driver написав:Означает ли это, что банк должен отказаться принимать ОК-7 (от ПФУ) и справку о доходах (от налоговой) в эл.виде?
Сообщением віше я описывал, что с Портала электронных услуг ПФУ заказал справку по форме ОК-7, скачал два файлика с Портала (pdf и p7s), прикрепил к письму и отправил на электронный адрес банка -- обработали и уточняющих вопросов не задавали. Видимо, они в курсе какие файлы выдаёт ПФУ и Кабинет налогоплательщика.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6376
З нами з: 08.03.18
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:08

Re: Райффайзен Банк

  Кочевник написав:Наадйте будь ласка інформацію, коли ця умова була скасована. І посилання на офіційну новину. Бо я пам'ятаю скасування цієї умови виключно для дебеток.

Добрий день. Перш за все, вдячні за очікування відповіді.
На жаль, в архіві нам не вдалось знайти новину щодо скасування плати за обслуговування для кредитних карток на тривалий термін. Щиро перепрошуємо, якщо відсутність цієї інформації спричинила незручності або потребу виконувати умови, які вже втратили актуальність.

Комунікація дуже важлива і ми постійно працюємо над тим, щоб усі нововведення в продуктах та умовах обслуговування були чітко та своєчасно донесені до наших клієнтів. Наразі ми вносимо зміни в тарифи та з 27 жовтня додатково проінформуємо про скасування плати за обслуговування для кредитних рахунків на постійній основі.
Дякуємо за Вашу уважність та за те, що підсвітили для нас цю ситуацію💛
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 273
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:22

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:На жаль, в архіві нам не вдалось знайти новину щодо скасування плати за обслуговування для кредитних карток на тривалий термін


Все що треба знати про Райф. "В архіві нам не вдалось знайти новину" - це реально Оскар!
Navegantes
 
Повідомлень: 489
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 14:14

Navegantes

у мене з райфом була дуже не приємна ситуація, я зробипокупку через інтернет, оплата на другий день повернулась і покупка скасувалась, потім через 2 тижні в мене на рахунку мінус 1600 грн. Коли я зателефонував на гарячу лінію, мені сказали що вночі моя покупка прошла і вони загнали мене в мінус. На моє питання, а ви мене запитали за 2 тижні чи актуальний мені цей платіж, чи даю я згоду на таку покупку. картку заблокував і більше я цим убогим банком не користуюсь.
tamuk42
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 25.10.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 10:07

tamuk42 Добрий день!
Шкода, що ця ситуація залишила по собі такий осад і вплинула на Ваше ставлення до Банку.
Щоб трохи прояснити ситуацію: коли Ви оплачуєте покупку онлайн, кошти спочатку не списуються одразу, а лише резервуються - тобто тимчасово блокуються на рахунку. Далі все залежить від продавця: якщо він підтверджує операцію - гроші списуються, якщо ні - повертаються. Але іноді продавець може підтвердити платіж із затримкою, і тоді кошти списуються пізніше, навіть якщо Ви вже не очікуєте цього. У таких випадках Банк не ініціює списання самостійно - це робить саме продавець, а Банк лише виконує його запит.
Якщо ж ситуація залишилася незрозумілою або Ви хочете її детально розібрати - напишіть нам у приватні повідомлення Facebook/Instagram. Ми готові перевірити всі деталі та надати пояснення.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 273
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 11:02

Re: Райффайзен Банк

Отримав повідомлення, що сьогодні можна зробити переказ з кредитної карти з 0% комісії замість 4%. Тобто можна переказати кредитні кошти і не платити за це комісію і це буде в пільговому періоді?
l_e_x
 
Повідомлень: 170
З нами з: 04.07.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 282283284285
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 24, 25, 26
greenozon » Вів 04 січ, 2022 23:27
250 299516
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 жов, 2025 10:24
sens
МТБ Банк 1 ... 29, 30, 31
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
304 268112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 жов, 2025 18:20
Assistant_Portal
Асвіо Банк 1 ... 8, 9, 10
Investor_K » Суб 11 кві, 2020 11:52
91 28229
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 жов, 2025 16:14
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4403)
30.10.2025 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.