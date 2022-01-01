Райф выставил счёт на депозитарные услуги после погашения валютных ОВГЗ в декабре: 1. Перечисление ценных бумаг - 500 грн 2. Погашение ценных бумаг - 200 грн Изначально при обсуждении с менеджером банка проекта инвестиции данных комиссий не было. Об их вводе клиенты не уведомлялись. И ввели их уже на существующие контракты. Это как? Не спешу оплачивать. Мой менеджер говорит, что ввели ещё и ежемесячную комиссию за хранение ценных бумаг в 300 грн, но у меня её нет в счёте, т.к. погасился. Интересно будет взглянуть на людей, которые только сейчас купили такие бумаги на 1,5 года. Комиссии банка по данной услуге максимально нерыночные. Не вздумайте сотрудничать. Останетесь должны.
valeriy5908 Добрий день! При купівлі іноземної валюти у мобільному застосунку за кредитні кошти додаткова комісія не стягується.Також така операція входить у пільговий період. З повагою і турботою, фахівець Оксана.
"додаткова комісія не стягується" А не додаткова?
"Плата за перекази між власними рахунками 2.2. Перерахування коштів з кредитного карткового рахунку - 3%" візьмете ж?
Amethyst написав:продовжили аХцію ...в MyRaif доступний переказ (штовХачка!) із валютної картки Райфу на картку іноземного банку 💳🌍 І найкраще — комісія банку 0% до кінця лютого 2026 року ✅
Шукав на сайті банку (чесно), не знайшов.
Есть у банка ещё такой сайт и на нём в тарифах п. 9. Что в марте комиссия станет больше, в тарифах не написано, но я так понимаю, что и не факт. Разве кто-то объявлял, что именно такой тариф или услуга в целом - это какая-то акция?