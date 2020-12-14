Хрименко сказал рост в гривне два раза значит рост в два раза.
Сколько будет гривен за 1 долар после войні, никто не скажет сейчас.
Может біть 50 а может и 150.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 07:36
Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:39
При 150 за долар, ти і тобі подібні бомжі будуть голубів по помийках ловити)
Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:48
А й справді, де всі поділись ?
Здається відділи проодажів та риловські агенства остаточно порізали фонди на маркетинг.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 11:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
«Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробіть це», – написав мер
Так убери вертухаев вокруг Киева и я выеду. Велосипедный умник
Додано: П'ят 09 січ, 2026 12:07
Бетон
так сказано ж «в кого є можливість»
ps: ездил в Буковель на новый год поездом. так начиная с киевского вокзала и до возвращения на киевский вокзал не видел ни одного человека в форме, не то что ТЦК. во Франыке тоже.
ессно на документы всем пох.
ну а то, что в Буковеле все тусуются и война не ощущается — чистая правда. пробки из мерседесов и бмв тоже присутствуют, повсюду реклама недвижимости и стройки крутятся аж до обеда 31 числа. Кранов на квадратный километр там больше, чем в Дубае и Шанхае
