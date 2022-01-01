|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 січ, 2026 11:05
Arbitr Добрий день!
Хочемо пояснити, що готівковий кредит та кредитний ліміт на картці – це два різні продукти, тому збільшити кредитний ліміт за рахунок готівкового кредиту, на жаль, неможливо.
Якщо у Вас вже відкрита кредитна картка, про зміну або збільшення ліміту ми завжди повідомляємо через SMS.
Звертаємо увагу, що суми у запропонованих кредитних пропозиціях можуть змінюватися. Актуальні персональні пропозиції Ви можете перевірити у MyRaif, у розділі "Кредити". Прагнемо, щоб Ви мали доступ до найкомфортніших умов, тому рекомендуємо час від часу переглядати цей розділ.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
Додано: Сер 14 січ, 2026 14:28
nickvp написав: Arbitr написав:
Ще одне але, за простою логікою по моїм цифрам це не повинно ніяк перетинатися, бо максимальний кред ліміт тут начебто всього 500к, а якщо скласти мій КЛ і запропоновану суму готівкою, то вийде трохи більше ніж у 2 рази більше за максимальний КЛ
Аналогічно, погодили кредит готівкою на 500к+, а збільшення КЛ за картою в межах 500к провести неможливо, чекайте смс на вирогідність якого впливають невідомі фактори.
Додано: Сер 14 січ, 2026 14:52
RaifHelp написав:Arbitr
Добрий день!
Хочемо пояснити, що готівковий кредит та кредитний ліміт на картці – це два різні продукти, тому збільшити кредитний ліміт за рахунок готівкового кредиту, на жаль, неможливо.
Чому виникло питання.
Кредитна карта вже є.
В розділі Кредити з'явилась пропозиція, подайте заявку та отримаєте можливість отримати кредит готівкою до 750к, або КЛ на карту до 500к і одна кнопка для подання заявки.
Подав заявку, отримав відповідь все гуд, вам погоджено кредитний ліміт 0.5 млн +, була малесенька надія, що подання заявки може привести і до збільшення КЛ за кредитною картою, але, нажаль, це не спрацювало.
Ось і цікаво, як клієнт банку може попросити банк збільшити КЛ за картою?
