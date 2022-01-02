RSS
Банк Альянс 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 16:24

  ВIВ написав:Что-то слышно за -5% на коммуналь на апрель?

Бочаров в чате говорил, что будет.
lloydbanksua
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 11:27

  lloydbanksua написав:
  ВIВ написав:Что-то слышно за -5% на коммуналь на апрель?

Бочаров в чате говорил, что будет.

А шо то за чат?
ВIВ
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 17:41

  ВIВ написав:
  lloydbanksua написав:
  ВIВ написав:Что-то слышно за -5% на коммуналь на апрель?

Бочаров в чате говорил, что будет.

А шо то за чат?

Таб Финанс.
lloydbanksua
