Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA.
Додано: Пон 09 бер, 2026 16:24
ВIВ написав:
Что-то слышно за -5% на коммуналь на апрель?
Бочаров в чате говорил, что будет.
lloydbanksua
- Повідомлень: 1757
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 216 раз.
Додано: Сер 11 бер, 2026 11:27
lloydbanksua написав: ВIВ написав:
Что-то слышно за -5% на коммуналь на апрель?
Бочаров в чате говорил, что будет.
А шо то за чат?
ВIВ
- Повідомлень: 902
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 110 раз.
Додано: Сер 11 бер, 2026 17:41
ВIВ написав: lloydbanksua написав: ВIВ написав:
Что-то слышно за -5% на коммуналь на апрель?
Бочаров в чате говорил, что будет.
А шо то за чат?
Таб Финанс.
lloydbanksua
- Повідомлень: 1757
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 216 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
