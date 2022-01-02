RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 313314315316

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 20:49

  pavyak написав:
  Setta написав:у меня рейтинг 500+, часто 550+
валя каждый месяц присылает кредитное предложение, просит ок-5, получает ее (причем там все норм) и... дает отлуп

так уже больше года точно

Поки не було тієї кредитки Райф постійно пропонував досить цікаві кешбеки через що виникало бажання її отримати. І ось минулого місяця я її відкрив, а пропозиції цікаві одразу зникли, ще й страховку повісили. Тепер дзвонять чому не користуєтесь.

Та вертайте взад тую кредитку. Старим пердунам така вже не потрібна.
Нам достатньо звичайної Уні з 55 дн грейсом та постійними акціями/КБ під 3..5% :lol: :lol:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6939
З нами з: 05.05.21
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 14:48

Підкажіть - для Райф кредитки "100 днів" в травні
* Чи можна робити перекази IBAN з неї без додаткових комісій та відсотків за кредитні кошти?
* Чи можна купувати валюту з неї без додаткових комісій та відсотків за кредитні кошти?
foxluck
 
Повідомлень: 582
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1798 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 15:17

Re: Райффайзен Банк

  foxluck написав:Підкажіть - для Райф кредитки "100 днів" в травні
* Чи можна робити перекази IBAN з неї без додаткових комісій та відсотків за кредитні кошти?


Ні, 30/04 акція закінчилась
Navegantes
 
Повідомлень: 764
З нами з: 22.02.23
Подякував: 19 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 15:34

foxluck Добрий день!
Акція «Оплата за IBAN в MyRaif без комісії для кредитних карток» діяла з 20.03.2025 року по 30.04.2026 року та наразі завершена. На сьогодні перекази за реквізитами IBAN з кредитної картки здійснюються відповідно до чинних тарифів банку.
Для карток тарифної моделі «100 днів» комісія за переказ кредитних коштів становить 4 %, водночас переказ власних коштів здійснюється без комісії.
Що стосується купівлі валюти, обмін з кредитної картки відбувається за курсом, актуальним у застосунку на момент проведення операції. Додаткові комісії при цьому не застосовуються.
Детальніше з тарифами можна ознайомитися за посиланням:
https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25042026.pdf (сторінка 19).
З повагою та турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 332
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 15:53

RaifHelp
Дякую.
Стосовно купівлі валюти - ви написали, що нема додаткової комісії.
Інших додаткових платежів теж нема? Тобто якщо купівти валюту в грейс періоді, то не буде додаткових витрат порівнянно з купівлею з дебітної картки?
foxluck
 
Повідомлень: 582
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1798 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 16:22

foxluck Купівля валюти в застосунку здійснюється однаково як для дебетних, так і для кредитних карток. Обмін відбувається виключно за курсом, актуальним на момент проведення операції, без застосування додаткових комісій чи інших платежів.
У застосунку доступна можливість придбати валюту в межах ліміту 50 000 грн на місяць. Також можна здійснити валютообмін із подальшим розміщенням коштів на депозит - за умови, що вклад відкривається безпосередньо під час здійснення валютообміну, а не раніше. Ліміт для такої операції становить 200 000 грн на місяць.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 332
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
UGB еко банк країни 1 ... 135, 136, 137
Starter » Чет 06 січ, 2022 20:49
1369 341524
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 тра, 2026 11:07
KVV
Банк Глобус 1 ... 188, 189, 190
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1899 904549
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2026 23:45
moveton
ВСТ Банк (Банк Восток) 1 ... 20, 21, 22
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
212 176129
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2026 15:55
wolt450

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11418)
01.05.2026 16:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.