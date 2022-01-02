Setta написав:у меня рейтинг 500+, часто 550+ валя каждый месяц присылает кредитное предложение, просит ок-5, получает ее (причем там все норм) и... дает отлуп
так уже больше года точно
Поки не було тієї кредитки Райф постійно пропонував досить цікаві кешбеки через що виникало бажання її отримати. І ось минулого місяця я її відкрив, а пропозиції цікаві одразу зникли, ще й страховку повісили. Тепер дзвонять чому не користуєтесь.
Та вертайте взад тую кредитку. Старим пердунам така вже не потрібна. Нам достатньо звичайної Уні з 55 дн грейсом та постійними акціями/КБ під 3..5%
Підкажіть - для Райф кредитки "100 днів" в травні * Чи можна робити перекази IBAN з неї без додаткових комісій та відсотків за кредитні кошти? * Чи можна купувати валюту з неї без додаткових комісій та відсотків за кредитні кошти?
foxluck Добрий день! Акція «Оплата за IBAN в MyRaif без комісії для кредитних карток» діяла з 20.03.2025 року по 30.04.2026 року та наразі завершена. На сьогодні перекази за реквізитами IBAN з кредитної картки здійснюються відповідно до чинних тарифів банку. Для карток тарифної моделі «100 днів» комісія за переказ кредитних коштів становить 4 %, водночас переказ власних коштів здійснюється без комісії. Що стосується купівлі валюти, обмін з кредитної картки відбувається за курсом, актуальним у застосунку на момент проведення операції. Додаткові комісії при цьому не застосовуються. Детальніше з тарифами можна ознайомитися за посиланням: https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25042026.pdf (сторінка 19). З повагою та турботою, фахівець Інна.
RaifHelp Дякую. Стосовно купівлі валюти - ви написали, що нема додаткової комісії. Інших додаткових платежів теж нема? Тобто якщо купівти валюту в грейс періоді, то не буде додаткових витрат порівнянно з купівлею з дебітної картки?
foxluck Купівля валюти в застосунку здійснюється однаково як для дебетних, так і для кредитних карток. Обмін відбувається виключно за курсом, актуальним на момент проведення операції, без застосування додаткових комісій чи інших платежів. У застосунку доступна можливість придбати валюту в межах ліміту 50 000 грн на місяць. Також можна здійснити валютообмін із подальшим розміщенням коштів на депозит - за умови, що вклад відкривається безпосередньо під час здійснення валютообміну, а не раніше. Ліміт для такої операції становить 200 000 грн на місяць. З повагою і турботою, фахівець Інна.