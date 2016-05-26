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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 319320321322

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:44

  RaifHelp написав:ukr0014959 Добрий день! Ліміти згідно з Меморандумом: https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119 встановлюються виключно на перекази фізичним особам. Платежі на користь юридичних осіб не підпадають під його дію.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.

А чи підпадають під цей ліміт перекази на свої (тобто між однаковими ІПН) рахунки в інших банках?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:11

Amethyst Перекази на свої рахунки, але в іншому банку підпадають під дію лімітів Меморандуму. Але в межах Райфу - ні.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:59

  RaifHelp написав:Amethyst Перекази на свої рахунки, але в іншому банку підпадають під дію лімітів Меморандуму. Але в межах Райфу - ні.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.

А можете сказати де в якому пункті, абзаці Меморандуму сказано про таке підпадіння?
Я не бачив в Меморандумі такої вимоги, тому вважаю це суб'єктивним рішенням самого банку, яке не вказано в його Оферті(ДКБО).
Amethyst
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  #<1 ... 319320321322
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