В Києві чергова резонансна ДТП. Якийсь покидьок на швидкості 200 км г на крутому мерсі залетів в підземний перехід і вбив 4 людей, 3 скалічив. Виявляється, 49-річний пастор! Який там пастор. В якомусь селі? Впевнений, що там такого і не знають і церки там тієї нема. Це чергова схема для ухилення. А те, що скоїв ДТП і продовжував їздити, це вина системи, влади, суддів, прокурорів, ментів! Ці смерті на їхній совісті! Це система тотальної корупції і повної безкарності для покидьків. У нас така ж історія, маму збив пʼяний покидьок, коли вона йшла на зелене світло, 7-й рік, не сидів ні дня і не платить! Купа переламів великих кісток!
https://zaxid.net/film_pro_ttsk_stav_na ... i_n1638723 Короткометражний фільм режисера Миколи Засєєва, створений у копродукції України та Франції, отримав приз журі на 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі як найкращий європейський ігровий фільм. Завдяки цій нагороді «Пасхальний день» має статус кандидата на премію Європейської кіноакадемії у категорії «найкращий короткометражний фільм». https://zaxid.net/news/ Події картини натхненні реальною історією, що розгортається у Великодню неділю. Двоє працівників ТЦК, Петро та Андрій, повільно їздять Києвом у пошуках чоловіків призовного віку. Вони зупиняють Сашка, юнака, який тільки-но вийшов з під’їзду. За правилами його мають одразу доставити на медкомісію, але Сашко наполягає: спершу йому потрібно нагодувати кота та освятити паску. Чоловіки погоджуються, і починається неспішна подорож містом, сповнена дрібних побутових деталей, тихих суперечок і кумедних моментів.
Damien написав:https://zaxid.net/film_pro_ttsk_stav_naykrashhim_yevropeyskim_filmom_na_krakivskomu_kinofestivali_n1638723 Короткометражний фільм режисера Миколи Засєєва, створений у копродукції України та Франції, отримав приз журі на 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі як найкращий європейський ігровий фільм. Завдяки цій нагороді «Пасхальний день» має статус кандидата на премію Європейської кіноакадемії у категорії «найкращий короткометражний фільм». https://zaxid.net/news/ Події картини натхненні реальною історією, що розгортається у Великодню неділю. Двоє працівників ТЦК, Петро та Андрій, повільно їздять Києвом у пошуках чоловіків призовного віку. Вони зупиняють Сашка, юнака, який тільки-но вийшов з під’їзду. За правилами його мають одразу доставити на медкомісію, але Сашко наполягає: спершу йому потрібно нагодувати кота та освятити паску. Чоловіки погоджуються, і починається неспішна подорож містом, сповнена дрібних побутових деталей, тихих суперечок і кумедних моментів.
Якась пропаганда, вони бачили купу відео на ютубі, що ті ТЦКшники коять насправді?
ТЦКшники вдираються до будинків і знищують камери спостереженя пере тим, як коїти свавілля: