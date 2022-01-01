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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 09:55

RaifHelp

За який період зараховуються доходи для переказу? Допустимо я хочу купити бу авто за 1.5 млн у іншої фізособи, я можу підтвердити що я заробив цю суму за 3 роки. Банк випустить цю суму на іншу фізособу?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 10:31

  antey718 написав:RaifHelp

За який період зараховуються доходи для переказу? Допустимо я хочу купити бу авто за 1.5 млн у іншої фізособи, я можу підтвердити що я заробив цю суму за 3 роки. Банк випустить цю суму на іншу фізособу?
ну спробуйте надати Довідку про доходи за 2..3 роки, ОК-5(25 ост. років), декларацію ФОП за 2..3 роки, і такі ж довідки від сім'ї.
А можна ще зробити оплату з 3..4 різних банків по 300..500К протягом 2..3 днів, тобто надати доки в різні банки вже на менші суми доходів
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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