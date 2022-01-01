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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 320321322323

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 09:55

RaifHelp

За який період зараховуються доходи для переказу? Допустимо я хочу купити бу авто за 1.5 млн у іншої фізособи, я можу підтвердити що я заробив цю суму за 3 роки. Банк випустить цю суму на іншу фізособу?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 10:31

  antey718 написав:RaifHelp

За який період зараховуються доходи для переказу? Допустимо я хочу купити бу авто за 1.5 млн у іншої фізособи, я можу підтвердити що я заробив цю суму за 3 роки. Банк випустить цю суму на іншу фізособу?
ну спробуйте надати Довідку про доходи за 2..3 роки, ОК-5(25 ост. років), декларацію ФОП за 2..3 роки, і такі ж довідки від сім'ї.
А можна ще зробити оплату з 3..4 різних банків по 300..500К протягом 2..3 днів, тобто надати доки в різні банки вже на менші суми доходів
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:44

  Amethyst написав:
  antey718 написав:RaifHelp

За який період зараховуються доходи для переказу? Допустимо я хочу купити бу авто за 1.5 млн у іншої фізособи, я можу підтвердити що я заробив цю суму за 3 роки. Банк випустить цю суму на іншу фізособу?
ну спробуйте надати Довідку про доходи за 2..3 роки, ОК-5(25 ост. років), декларацію ФОП за 2..3 роки, і такі ж довідки від сім'ї.
А можна ще зробити оплату з 3..4 різних банків по 300..500К протягом 2..3 днів, тобто надати доки в різні банки вже на менші суми доходів

Надати то можна, але чи зараховують вони старі доходи, в цьому суть питання. Більше того що робити якщо купуєш щось ще більш цінне, наприклад житло на вторинному ринку. Ці обмеження по суті не залишають інших варіантів окрім як розрахунки поза банківським сектором за кеш, бо заводити величезну суму а потім доказувати що це чисті гроші бажаючих буде небагато.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 14:57

Re: Райффайзен Банк

  antey718 написав:Більше того що робити якщо купуєш щось ще більш цінне, наприклад житло на вторинному ринку. Ці обмеження по суті не залишають інших варіантів окрім як розрахунки поза банківським сектором за кеш, бо заводити величезну суму а потім доказувати що це чисті гроші бажаючих буде небагато.

На больших суммах (скажем, больше 400к за раз) не "будет", а уже много лет такое гестапо во всех банках.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:08

antey718 Добрий день! Основна вимога це мати документи, що підтверджують дохід. Підвищення ліміту від нерегулярних доходів, чи на здійснення окремих разових операцій - за присутності підтвердження доходу, вимоги до періоду як такого не має. Кожен випадок розглядається індивідуально. Надати документи можливо у відділенні банку, або ж на електронну пошту, що вказана за посиланням: https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:12

Re: Райффайзен Банк

  antey718 написав:Ці обмеження по суті не залишають інших варіантів окрім як розрахунки поза банківським сектором за кеш, бо заводити величезну суму а потім доказувати що це чисті гроші бажаючих буде небагато.
Кент покупав авто з салону в 21 році, десь під 700К. Каса автосалона запропонувала для його готівки посередника, який за 1% перевів би всю його готівку у безготівку з проходженням фінмону :mrgreen:
Я реалізував для кента оплату СЕПом з 4 його банків протягом 2х днів, в т.ч. і через Райф. Фінмон ніде і не збуджувався :wink:
Так, дебіхххого меНоХраНдума тоді ще небуло
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 16:57

Re: Райффайзен Банк

Страхування вже в MyRaif — оформлюйте з кешбеком до 20%
https://news.finance.ua/ua/strahuvannya ... ekom-do-20
З 15.06 по 15.07 діє кешбек на страхування
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 17:01

Re: Райффайзен Банк

Знижки в АТБ разом з картою Райфу
https://news.finance.ua/ua/vashi-znyzhk ... toyu-rayfu
Пропозиція діє до 16.06.2026 року
Assistant_Portal
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