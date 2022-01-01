|
|
|
Банк Кредит Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 чер, 2026 17:01
Ferlakur написав:
У всіх вже виправилось? У мене так і висить "ви не виконали умови користування кредитним лімітом", хоча "обов'язковий платіж внесено". Про необхідність погашення і 56% річних, як писали вище, нічого нема.
У мене да, баланс вернулся в норму.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1794
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3225
|1939593
|
|
|1816
|898560
|
Нед 07 чер, 2026 21:29
24589
|
|2322
|1251431
|
|