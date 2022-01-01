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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.7 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 17:01

  Ferlakur написав:У всіх вже виправилось? У мене так і висить "ви не виконали умови користування кредитним лімітом", хоча "обов'язковий платіж внесено". Про необхідність погашення і 56% річних, як писали вище, нічого нема.

У мене да, баланс вернулся в норму.
lloydbanksua
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  #<1 ... 40414243
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