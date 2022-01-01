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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:52
RaifHelp написав:Holden
Добрий день! Щиро перепрошуємо за ситуацію, що склалась, та за всі незручності, які Вам довелося пережити.
Розуміємо, наскільки це чутливо, коли мова йде про Ваші кошти, особливо напередодні вихідних. Раді повідомити, що сума вже зарахована на рахунок.
Дякуємо Вам за терпіння та за те, що залишалися з нами на зв’язку - для нас було дуже важливо якнайшвидше вирішити це питання. Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання - з радістю допоможемо.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
Так, сума зарахована авансом до інкасації банкомату, сподіваюсь, вона там і залишиться.
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Додано: Суб 20 чер, 2026 13:25
Holden написав: RaifHelp написав:
Так, сума зарахована авансом до інкасації банкомату, сподіваюсь, вона там і залишиться.
Reifhelp, дуже сподіваюсь, все остаточно вирішено, принаймні, 20 тис повернуто вже 2 рази, один раз, мабуть, таки відреверчено помилкове списання, і все ще залишається на рахунку вчорашній аванс )
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