vadymbanker написав:Больше ₴5000 не пополнял в терминале Easypay, если приложите карту к NFC, должно разрешить до ₴30000.
Ні. З серпня за новими вимогами потрібен другий фактор. Це смска або дзвінок або пін картки(ІПТ банків) тощо.
vadymbanker написав:Это ограничения Easypay, не Ощада.
І теж ні. Це обмеження введені постановами НБУ №89, 90 від 31.06.2023 для усіх фінансових установ, що мають ПТКС, а не персонально ТОВ «ФК КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»(ізік)
1. Проходил фактор звонком, всеравно требовало приложить карту. А так до ₴5000. 2. Ограничение НБУ, которые принял easypay в данном случаи..
скільки фізично за 1 календарний день можливо поповнити картку у грн в Ощадбанку, якщо є досвід то цікавіть також по картках банків які також дають поповнення рахунку безкоштовно і на які суми за 1 день
sens написав:скільки фізично за 1 календарний день можливо поповнити картку у грн в Ощадбанку, якщо є досвід то цікавіть також по картках банків які також дають поповнення рахунку безкоштовно і на які суми за 1 день
В сенсі фізично? Будь-якими способами? Скокахоч в касі. 100к+==опитувальник, 400к+==опитувальник+доки в ДСФМУ+чекаєш відповідь. Особисто «мєшок» не поповняв, але люди заносять, проходять. В ощаді норм ФМ, якщо шось є то катить, а не одразу бан, відмова, розворот.
sens написав:скільки фізично за 1 календарний день можливо поповнити картку у грн в Ощадбанку, якщо є досвід то цікавіть також по картках банків які також дають поповнення рахунку безкоштовно і на які суми за 1 день
В сенсі фізично? Будь-якими способами? Скокахоч в касі. 100к+==опитувальник, 400к+==опитувальник+доки в ДСФМУ+чекаєш відповідь. Особисто «мєшок» не поповняв, але люди заносять, проходять. В ощаді норм ФМ, якщо шось є то катить, а не одразу бан, відмова, розворот.
Дякую але питання було по-перше поповнення картки Ощадбанк через термінал іншого власника,наприклад ізіпей або сіті24, по-друге ,інші картки інших банків. Наприклад картку віртуальну Восток можна поповнити за раз не більше 29999,99 грн , тому якщо мета вкластися на більшу суму і цю суму між іншими банками розділити , чи дочекатися робочого дня і робити поповнення в інший спосіб.
*відповідно до вимог НБУ в 2024 році Вам необхідно повідомляти банку максимальний обсяг фінансових надходжень, які плануєте проводити в банку протягом місяця.*
Для цього: - зателефонуйте до Контакт-центру 0800210800 - або відправте СМС на номер 8052 з текстом «Надходження ХХХХХХ» (де ХХ макс.обсяг фін.надходжень) - або зверніться до обслуговуючого відділення. Запис на зустріч у відділення: https://bit.ly/3hOfCIT"
Ще хтось таке отримував раніше? Яку максимальну суму можна вказати, щоб банк з доками не чіпав?