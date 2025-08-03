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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
26%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
39%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:46

  Amethyst написав:
  novichok написав:По "Моя карта"...
банк заганяє в мінус за не активність?
Якщо зайдуть гроші, то спише відразу за всі місяці неактивності?
Нєє, не заганяє, не списує

За кожний чих (реально смішні суми) блокують доступ до картки й додатку "ми виявили незвичайну активність" бла бла "для вашої безпеки". піар-аси
Востаннє редагувалось flysoulfly в Нед 03 сер, 2025 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 23:04

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:По "Моя карта"...
банк заганяє в мінус за не активність?
Якщо зайдуть гроші, то спише відразу за всі місяці неактивності?
Нєє, не заганяє, не списує

За кожний сих (реально смішні суми) блокують доступ до картки й додатку "ми виявили незвичайну активність" блабла "для вашої безпеки". піар-аси
Ну в мене сотка на місяць спокійно курутиться, поки більше і не треба :wink:
Amethyst
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