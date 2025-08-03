За кожний чих (реально смішні суми) блокують доступ до картки й додатку "ми виявили незвичайну активність" бла бла "для вашої безпеки". піар-аси
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 сер, 2025 22:46
За кожний чих (реально смішні суми) блокують доступ до картки й додатку "ми виявили незвичайну активність" бла бла "для вашої безпеки". піар-аси
Востаннє редагувалось flysoulfly в Нед 03 сер, 2025 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 сер, 2025 23:04
Ну в мене сотка на місяць спокійно курутиться, поки більше і не треба
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