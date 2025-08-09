RSS
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:46

  Amethyst написав:
  novichok написав:По "Моя карта"...
банк заганяє в мінус за не активність?
Якщо зайдуть гроші, то спише відразу за всі місяці неактивності?
Нєє, не заганяє, не списує

За кожний чих (реально смішні суми) блокують доступ до картки й додатку "ми виявили незвичайну активність" бла бла "для вашої безпеки". піар-аси
Востаннє редагувалось flysoulfly в Нед 03 сер, 2025 23:11, всього редагувалось 1 раз.
1
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 23:04

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:По "Моя карта"...
банк заганяє в мінус за не активність?
Якщо зайдуть гроші, то спише відразу за всі місяці неактивності?
Нєє, не заганяє, не списує

За кожний сих (реально смішні суми) блокують доступ до картки й додатку "ми виявили незвичайну активність" блабла "для вашої безпеки". піар-аси
Ну в мене сотка на місяць спокійно курутиться, поки більше і не треба :wink:
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:08

1. Як відкрити єПідтримку в Ощаді? Такої карти вже немає. Є фіз.карта "Моя картка", але Дія її не бачить. При виборі в Дії "Відкрити єПідтримку в іншому банку" перенаправляє на МЗ Ощада, карта в Дію не піддтягується. Спробував відкрити ще цифрову - заглючило. Чи варто добиватися її відкриття, чи Дія побачить? Бо олухи з підтримки банки нічого не знають, покоління нове, а совковість таж.

2. Як встановити кред. лім в банці, яка карта краще?

Прошу поради.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 08:54

Visky
новим клієнтам видають тільки кредитку Моя кредитка(тариф More).
зазвичай наливають 15к але якщо у вас великі обороти ставайте преміум клієнтом і персмен вам допоможе отримати кредлім від 100к.

Єпідтримку відкривав в застосунку проте зараз вона потроху рухається в Лету бо на заміну ніби має стати ДіяКартка. спробуйте через відділення.
нема вже єпідтримки багато де. чекайте на запуск Дія картки
  KVV написав:Visky
новим клієнтам видають тільки кредитку Моя кредитка(тариф More).
зазвичай наливають 15к

А видають легко, чи куча прозвонів друзі/робота/родичі?
  24589 написав:нема вже єпідтримки багато де. чекайте на запуск Дія картки

Дійсно, зіткнувся з подібним в одному банку, кажуть: "Ми вже не відкриваємо Є-підтримки" А з чим це пов'язано?
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 17:38

  Искатель написав:
  24589 написав:нема вже єпідтримки багато де. чекайте на запуск Дія картки

Дійсно, зіткнувся з подібним в одному банку, кажуть: "Ми вже не відкриваємо Є-підтримки" А з чим це пов'язано?

Новий уряд працює.
