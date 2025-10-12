RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
5
2- Погане. Некомпетентне.
29%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:41

  Rack написав:
  vadymbanker написав:Дзвонить напряму в ваше відділення.
Та я не пам'ятаю вже в якому я відділенні навіть відкривав цей рахунок, і я вже писав - я закордоном. Може, якось можна узнати яке відділення саме моє? бо я обслуговувався у декількох
Сфомуйте Виписку. Та у заголовку буде від-ня, до якого прив'язано рах-к
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6732
З нами з: 05.05.21
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
11
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:47

МОже хто в курсі - куди переїхало відділення з вул. Маршала Тимошенка 12 (Левка Лук'яненка зараз) м.Київ?
Rack
 
Повідомлень: 717
З нами з: 29.01.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:03

  Rack написав:МОже хто в курсі - куди переїхало відділення з вул. Маршала Тимошенка 12 (Левка Лук'яненка зараз) м.Київ?


Можливо, що на проспект Оболонський, 15 (відділення 10026/0143, саме такий номер мало вказане вами відділення)
Navegantes
 
Повідомлень: 474
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:22

Navegantes Дякую, бо у виписці все ще так :Зображення
Rack
 
Повідомлень: 717
З нами з: 29.01.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
 
