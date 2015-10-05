RSS
Психологія та саморозвиток
  #<1 ... 775776777778
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:36

  UA написав:
  Hotab написав:fox767676


что около 8% мужчин на территории бывшей Монгольской империи имеют его Y-хромосому.

Це скільки він жінок за життя «осчасливив»?

Тобі навіть одна не дає :mrgreen:

Я навіть не знаю, треба тут щось відповідати, настільки «глибоко» ти оце юмарнув 😅
Як увалив, так увалив, стендапер-старпер ти наш))
Hotab
 
Повідомлень: 16747
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:43

  fox767676 написав:я - талиб, выше этой запуганной суеты запутавшихся в самообмане людишек, добровольно согласившихся быть топливом в мировом пожаре
был бы как они - не имел бы и того что есть
был бы смелее - основал бы всемирный халифат и тысячелетнюю династию

Бред величия присутствует, других симптомов не выявлено.
На консилиум из Песикота с Хотабом не хочешь?
UA
 
Повідомлень: 9778
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2359 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:51

  UA написав:
  fox767676 написав:я - талиб, выше этой запуганной суеты запутавшихся в самообмане людишек, добровольно согласившихся быть топливом в мировом пожаре
был бы как они - не имел бы и того что есть
был бы смелее - основал бы всемирный халифат и тысячелетнюю династию

Бред величия присутствует, других симптомов не выявлено.
На консилиум из Песикота с Хотабом не хочешь?

:D
— Не шеруди рогами, мусор. Нам твоя волына — по херу. Мы смерти не боимся. Мы — талибы,


https://www.youtube.com/shorts/vZy8gcatvjg

Это группа "Кровосток", жестко против рашизма-путинизма
Не то что кумиры благоразумных
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 12 жов, 2025 15:53, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4510
З нами з: 13.06.20
Подякував: 417 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:51

Психологія месії на прикладі Трампа, Аятоли та Натаньяху

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41128
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:16

Re: Психологія та саморозвиток

на прикладі Трампа, Аятоли та Натаньяху



Зображення


3 И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище.
4 Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Зах 4:3, 11, 14
5 И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Ис 11:4; Иер 5:14; Ос 6:5; 2Фес 2:8
6 Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. Исх 7:19; 3Цар 17:1
7 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, Откр 17:8
8 и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят.
9 И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы.
10 И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле.
11 Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4510
З нами з: 13.06.20
Подякував: 417 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
