Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 жов, 2025 11:16
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Порівнюєте вересень з серпнем, коли всі на курортах?
Аналітика рівня бог! І чого найвищий результат за 22 місяці? Чого не за 24? Чи 12?
ЖК куди я ходив і де був дисконт з 20 до 18 тис, зараз вони виставили на продаж готову нову чергу по 16,5 тис., дорожай
. Паркомісце на 20 тис дешевше, дорожай
. Але думаю з нижчими цінами дійсно буде продаватись трошки швидше.
У третьому кварталі 2025 року забудовники вивели на продаж 10 100 квартир. Це найнижчий показник нової квартальної пропозиції за два роки. Після слабших перших двох місяців кварталу, липня та серпня, коли загалом на семи найбільших ринках Польщі (Катовіце, Краків, Лодзь, Познань, Труймясто, Варшава, Вроцлав) було здано загалом 6 900 одиниць, вересень приніс помірну активність з боку забудовників. В результаті, реалізувався сценарій, за якого обсяг нової пропозиції не перевищив суттєво позначку в 10 000 одиниць. «Це являє собою зниження на 6% у порівнянні з попереднім кварталом та на 12% у річному обчисленні», – йдеться у прес-релізі.
Однак ситуація з попитом зовсім інша. Продажі у третьому кварталі перевищили 11 000 квартир, що позитивно здивувало аналітиків. Для порівняння, за той самий період 2024 року було продано 8 100 одиниць житла, а у другому кварталі 2025 року – 8 600. Це являє собою збільшення на 39% у річному обчисленні та на 30% у порівнянні з попереднім кварталом, що підтверджує, що покупці залишаються активними та реагують на покращені умови фінансування.
Однак офіційний консенсус передбачає, що Рада з монетарної політики залишить процентні ставки незмінними на своєму жовтневому засіданні. Ми очікуємо, що після розгляду результатів листопадового прогнозу Рада з монетарної політики знову знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів. Ми вважаємо, що подальше зниження процентних ставок відбудеться у березні та травні 2026 року (на 25 базисних пунктів кожне), що завершить цикл пом'якшення монетарної політики з базовою ставкою на рівні 4,00%.
Власне, про це я й писав на початку 2024. Ставки йтимуть униз, нового будівництва у найближчі рік-два буде менше, номінальні доходи так чи інакше зростатимуть хай навіть на 5% у рік. Те, що зараз віддають за 16, за 2-3 роки буде по 20.
Ну і ціни реальних угод
щось зниження не демонструють у порівнянні з закінченням ери 2% кредитів. Тому не розумію зиску від сидіння у засідці з каклєтою.
Буиитокадаражай? Але чого при всіх тих умовах в новій черзі ЖК що моніторю в готові квартири дешевше ніж 1,5 року тому назад були в попередній черзі яка мала ще 6 міс до кінця будови? І ще дешевше осені 2023 року коли був кредит 2%? Як так? Та і ціна 20 - була хорошою ціною за часів того ж кредита 2%, і по 22 тис були квартири новобудови на окраїні.
І до речі, яке твоє діло до моєї котлети? Навчиcь рахувати свої гроші, займись ділом, сидиш же на соціалі у паньства
Додано: Нед 12 жов, 2025 11:22
Бетону треба вчитись у польських фліперів - чуваки мають з кожної квартири 50-80 куе (до податків), зараз в обороті у них 29 квартир (десь навскидку заг. вартістью 10 млн, але походу використовують кредитне плече).
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:23
А Україні треба вчитися регулювати податки та ринок орендної нерухомості в інших країнах.
Наприклад у Туреччини:
Новий законопроект, який буде подано до парламенту, запровадить 20% податок на утримання для домовласників, які здають своє житло в оренду. Новий закон зобов'язує домовласників сплачувати 20% податок на будь-який річний дохід від оренди, що перевищує 47 000 лір. (приблизно 1000 євро).
Згідно із законопроектом, який буде подано до Парламенту, домовласники тепер зможуть отримувати орендну плату лише через банки або поштові відділення. З цього доходу буде утримуватися 20-відсотковий податок.
Якщо орендна плата стягується готівкою не через банк або поштове відділення, будь-які решта податків, разом зі штрафами та відсотками, будуть стягнуті з орендодавця.
Очікується, що це призведе до збільшення орендної плати, а також може зробити житло менш привабливим варіантом для інвестицій для багатьох.
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:21
BIGor написав:
Бетону треба вчитись у польських фліперів - чуваки мають з кожної квартири 50-80 куе (до податків), зараз в обороті у них 29 квартир (десь навскидку заг. вартістью 10 млн, але походу використовують кредитне плече).
Если бы понимать что говорят.
Я в принципе понял чесчь там и всё такое.
Ну и это ж граждане Польши. Кто мне даст кредит
Додано: Нед 12 жов, 2025 14:52
Бетон написав: BIGor написав:
Бетону треба вчитись у польських фліперів - чуваки мають з кожної квартири 50-80 куе (до податків), зараз в обороті у них 29 квартир (десь навскидку заг. вартістью 10 млн, але походу використовують кредитне плече).
Если бы понимать что говорят.
Я в принципе понял чесчь там и всё такое.
Ну и это ж граждане Польши. Кто мне даст кредит
Так там вони розказують що тільки частина квартир - їх або в кредит, або розстрочка (зараз багато забудовників пропонують розстрочку 20/80, тобто вкладаєте тільки 20% своїх). Інші квартири - вносять гроші інвестори.
Не громадянам кредити теж дають - Сантандер дає навіть людям без карт побиту.
Додано: Нед 12 жов, 2025 16:28
Бачу дивну ситуацію в своєму районі. Квартири, що були куплені останнім часом в моєму районі стоять незаселеними. Вже 5-6 таких бачу навкруги. Причому всі вони з нестарим ремонтом. Вкладають кошти?
