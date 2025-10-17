zxzx777 написав:Підкажіть хто в курсі. Хочу продати б/в книги (бібліотеку) в інше місто. Покупець готовий перевести суму (8000 грн) на карту Ощада. Але щось страшновато з новими "покращеннями" від податкової (нарахують податки, штрафи). Які реалії зараз?
щодо Вашого питання: - (до 5:00) https://www.youtube.com/watch?v=2ApdI0Mp290 (три роки - рахуються НЕ з дати переказу, а з 30 квітня наступного року; адвокати посилаються на рішення "вишки" що 3 і більше продажів на рік -- визнаються підприємництвом і вимагають відповідної реєстрації, а за торгівлю без реєстрації -- податкова може "впаяти" штраф; рекомендують в призначенні платежу писати: "за продаж вживаних речей", начебто це зніме можливий інтерес до Вас банку та податкової -- другий в/ролік); - https://www.youtube.com/watch?v=d0Jz_y9hjJI
Хто знає, якщо покупець поповнить готівкою в терміналі в відділенні Ощада (без наявності моєї картки) мою картку за номером, то як це буде контролюватися/рахуватися з точки зору податкової? Так само, як переказ з картки на картку (з посиленим контролем), чи простіше?