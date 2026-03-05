|
Ощадбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лют, 2026 19:49
Howl написав: Navegantes написав:
А якщо серйозно, погасіть ті нещасні 40 грн і закрийте питання
З Ощадом краще так. Бо не відомо чи прийдеться потім це питання вирішувати безпосередньо у відділенні банку ) Якщо рахунок не потрібний, то його б краще закрити.
Підтримую. Краще з Ощадом взагалі не перетинатись.
Маю власний "позитивний" досвід повернення незаконно списаної комісії. Відділення відразу відморозилось, бо була якась помилка у системі з вини менеджера, а вони, начебто, правки у систему вносити не можуть. Три звернення на ім'я Пишного, чотири місяці листування. Гроші плвернули, але на рекомендовані листи витратив утричі більше.
Додано: Нед 22 лют, 2026 20:14
acsir написав: Howl написав: Navegantes написав:
А якщо серйозно, погасіть ті нещасні 40 грн і закрийте питання
З Ощадом краще так. Бо не відомо чи прийдеться потім це питання вирішувати безпосередньо у відділенні банку ) Якщо рахунок не потрібний, то його б краще закрити.
Підтримую. Краще з Ощадом взагалі не перетинатись.
Маю власний "позитивний" досвід ...
Маю власний "позитивний" (саме в лапках
) досвід.
П"ять рокыв карта з відключеним смс-інформуванням. Потім несподівано приходять повідомлення про сплату за смс -банкінг. Назбиралось три оплати на 45грн., блок карти. Само собою ніякого руху коштів з дня відкриття карти не було взагалі (і працівники
були з цим згодні!), але...
Коротше , в кишені знайшлись декілька монет на 45грн. для прибутку Ощадбанку.
Додано: Пон 23 лют, 2026 18:04
candidat написав: vadymbanker написав:
candidat написав:Ощад в январе загнал карту "Моя картка" в минус оплатой за смс-информирование. В феврале под картой появилась подпись "Мінімальний платіж цього місяця - 40,00 грн". За такой несанкционированный овердрафт по этой карте есть какие-то проценты или штрафы, если не заплатить? Не нашел такой информации в описании карты.
Из-за ₴40 вы себе кредитную историю испортите. Погасите.
Дело в том, что это не с моим счётом произошло. Помогаю родственнику, которому 75 лет. Есть ли тут смысл переживать за кредитную историю? Ни в одном банке все равно кредитный лимит не дают. Ни в том банке, где у него существенные депозиты, ни в том, где пенсию получает. А он ещё к тому же ещё работает. Это банки не впечатляет. Не дают даже 1000 грн лимита.
Кстати, а вообще бывают прецеденты, чтоб 75-летний, но с зарплатой, пенсией и сбережениями получил кредитный лимит?
В Привате это исключено.
Додано: П'ят 06 бер, 2026 01:23
