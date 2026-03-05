Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Ощадбанк 2.6 5 25 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 20% 5 2- Погане. Некомпетентне. 28% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 36% 9 4- Добре. Як і повинно бути. 4% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 3 Всього голосів : 25 Додано: Суб 21 лют, 2026 19:49 Howl написав: Navegantes написав: А якщо серйозно, погасіть ті нещасні 40 грн і закрийте питання З Ощадом краще так. Бо не відомо чи прийдеться потім це питання вирішувати безпосередньо у відділенні банку ) Якщо рахунок не потрібний, то його б краще закрити.

Підтримую. Краще з Ощадом взагалі не перетинатись.

Підтримую. Краще з Ощадом взагалі не перетинатись.

Маю власний "позитивний" досвід повернення незаконно списаної комісії. Відділення відразу відморозилось, бо була якась помилка у системі з вини менеджера, а вони, начебто, правки у систему вносити не можуть. Три звернення на ім'я Пишного, чотири місяці листування. Гроші плвернули, але на рекомендовані листи витратив утричі більше.

Повідомлень: 515 З нами з: 22.02.12 Подякував: 24 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лют, 2026 20:14 acsir написав: Howl написав: Navegantes написав: А якщо серйозно, погасіть ті нещасні 40 грн і закрийте питання А якщо серйозно, погасіть ті нещасні 40 грн і закрийте питання З Ощадом краще так. Бо не відомо чи прийдеться потім це питання вирішувати безпосередньо у відділенні банку ) Якщо рахунок не потрібний, то його б краще закрити. З Ощадом краще так. Бо не відомо чи прийдеться потім це питання вирішувати безпосередньо у відділенні банку ) Якщо рахунок не потрібний, то його б краще закрити.

Підтримую. Краще з Ощадом взагалі не перетинатись.

Маю власний "позитивний" досвід ... Підтримую. Краще з Ощадом взагалі не перетинатись.Маю власний "позитивний" досвід ...



Маю власний "позитивний" (саме в лапках ) досвід.



П"ять рокыв карта з відключеним смс-інформуванням. Потім несподівано приходять повідомлення про сплату за смс -банкінг. Назбиралось три оплати на 45грн., блок карти. Само собою ніякого руху коштів з дня відкриття карти не було взагалі (і працівники були з цим згодні!), але...

Коротше , в кишені знайшлись декілька монет на 45грн. для прибутку Ощадбанку.



Коротше , в кишені знайшлись декілька монет на 45грн. для прибутку Ощадбанку. Маю власний "позитивний" (саме в лапках) досвід.П"ять рокыв карта з відключеним смс-інформуванням. Потім несподівано приходять повідомлення про сплату за смс -банкінг. Назбиралось три оплати на 45грн., блок карти. Само собою ніякого руху коштів з дня відкриття карти не було взагалі (і працівникибули з цим згодні!), але...Коротше , в кишені знайшлись декілька монет на 45грн. для прибутку Ощадбанку. Vatsyk

Додано: Пон 23 лют, 2026 18:04 candidat написав: vadymbanker написав: candidat написав: Ощад в январе загнал карту "Моя картка" в минус оплатой за смс-информирование. В феврале под картой появилась подпись "Мінімальний платіж цього місяця - 40,00 грн". За такой несанкционированный овердрафт по этой карте есть какие-то проценты или штрафы, если не заплатить? Не нашел такой информации в описании карты.

Из-за ₴40 вы себе кредитную историю испортите. Погасите.

Из-за ₴40 вы себе кредитную историю испортите. Погасите. Из-за ₴40 вы себе кредитную историю испортите. Погасите.

Дело в том, что это не с моим счётом произошло. Помогаю родственнику, которому 75 лет. Есть ли тут смысл переживать за кредитную историю? Ни в одном банке все равно кредитный лимит не дают. Ни в том банке, где у него существенные депозиты, ни в том, где пенсию получает. А он ещё к тому же ещё работает. Это банки не впечатляет. Не дают даже 1000 грн лимита.

Кстати, а вообще бывают прецеденты, чтоб 75-летний, но с зарплатой, пенсией и сбережениями получил кредитный лимит?

Кстати, а вообще бывают прецеденты, чтоб 75-летний, но с зарплатой, пенсией и сбережениями получил кредитный лимит? Дело в том, что это не с моим счётом произошло. Помогаю родственнику, которому 75 лет. Есть ли тут смысл переживать за кредитную историю? Ни в одном банке все равно кредитный лимит не дают. Ни в том банке, где у него существенные депозиты, ни в том, где пенсию получает. А он ещё к тому же ещё работает. Это банки не впечатляет. Не дают даже 1000 грн лимита.Кстати, а вообще бывают прецеденты, чтоб 75-летний, но с зарплатой, пенсией и сбережениями

В Привате это исключено.



Додано: П'ят 06 бер, 2026 01:23

https://www.unian.net/incidents/v-vengrii-pohitili-sotrudnikov-oshchadbanka-vmeste-s-inkassatorskimi-mashinami-i-cennostyami-13306218.html В Венгрии похитили сотрудников "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями

