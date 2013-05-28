RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Revolut офіційно розпочав процес
отримання повноцінної банкі

Revolut офіційно розпочав процес отримання повноцінної банкі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2026 01:46

Revolut офіційно розпочав процес отримання повноцінної банкі

Revolut штурмує ринок США: фінтех-гігант подав заявку на банківську ліцензію та призначив нового СЕО

Британський фінтех-гігант Revolut офіційно розпочав процес отримання повноцінної банківської ліцензії в США. Як стало відомо у четвер, компанія, яку у листопаді 2025 року оцінили у $75 млрд, подала відповідні запити до контролюючих органів США (OCC та FDIC). Про це повідомляє Bloomberg.
Rasputin Ioan
 
Повідомлень: 12
З нами з: 21.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Revolut 1 ... 13, 14, 15
maxim2014 » Вів 19 січ, 2016 21:14
147 134057
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лют, 2026 00:17
rollo
Отримання карти Visa Classic - у якому банку? 1, 2
Anonymous » Нед 28 кві, 2013 22:24
13 8193
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 тра, 2013 08:53
bank-wm-partner

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1114)
06.03.2026 01:23
Ринок ОВДП (10906)
05.03.2026 21:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.