Revolut офіційно розпочав процес отримання повноцінної банкі

ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 06 бер, 2026 01:46
Revolut штурмує ринок США: фінтех-гігант подав заявку на банківську ліцензію та призначив нового СЕО
Британський фінтех-гігант Revolut офіційно розпочав процес отримання повноцінної банківської ліцензії в США. Як стало відомо у четвер, компанія, яку у листопаді 2025 року оцінили у $75 млрд, подала відповідні запити до контролюючих органів США (OCC та FDIC). Про це повідомляє Bloomberg.
