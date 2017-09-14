На сколько надо делить, сказать сложно.
Вполне возможно, что не очень сильно.
Производство щахедов не настолько сложно и у них могло хватить ума его сильно рассредоточить.
О бомбёжках заводов по производству шахедов не сообщалось.
Додано: П'ят 06 бер, 2026 01:42
