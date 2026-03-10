RSS
Повідомлення Додано: Суб 21 лют, 2026 19:49

  Howl написав:
  Navegantes написав:А якщо серйозно, погасіть ті нещасні 40 грн і закрийте питання
З Ощадом краще так. Бо не відомо чи прийдеться потім це питання вирішувати безпосередньо у відділенні банку ) Якщо рахунок не потрібний, то його б краще закрити.

Підтримую. Краще з Ощадом взагалі не перетинатись.
Маю власний "позитивний" досвід повернення незаконно списаної комісії. Відділення відразу відморозилось, бо була якась помилка у системі з вини менеджера, а вони, начебто, правки у систему вносити не можуть. Три звернення на ім'я Пишного, чотири місяці листування. Гроші плвернули, але на рекомендовані листи витратив утричі більше.
acsir
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 20:14

  acsir написав:
  Howl написав:
  Navegantes написав:А якщо серйозно, погасіть ті нещасні 40 грн і закрийте питання
З Ощадом краще так. Бо не відомо чи прийдеться потім це питання вирішувати безпосередньо у відділенні банку ) Якщо рахунок не потрібний, то його б краще закрити.

Підтримую. Краще з Ощадом взагалі не перетинатись.
Маю власний "позитивний" досвід ...


Маю власний "позитивний" (саме в лапках :!: ) досвід.

П"ять рокыв карта з відключеним смс-інформуванням. Потім несподівано приходять повідомлення про сплату за смс -банкінг. Назбиралось три оплати на 45грн., блок карти. Само собою ніякого руху коштів з дня відкриття карти не було взагалі (і працівники :shock: були з цим згодні!), але...

Коротше , в кишені знайшлись декілька монет на 45грн. для прибутку Ощадбанку. :)
Vatsyk
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 18:04

  candidat написав:
  vadymbanker написав:
candidat написав:Ощад в январе загнал карту "Моя картка" в минус оплатой за смс-информирование. В феврале под картой появилась подпись "Мінімальний платіж цього місяця - 40,00 грн". За такой несанкционированный овердрафт по этой карте есть какие-то проценты или штрафы, если не заплатить? Не нашел такой информации в описании карты.

Из-за ₴40 вы себе кредитную историю испортите. Погасите.

Дело в том, что это не с моим счётом произошло. Помогаю родственнику, которому 75 лет. Есть ли тут смысл переживать за кредитную историю? Ни в одном банке все равно кредитный лимит не дают. Ни в том банке, где у него существенные депозиты, ни в том, где пенсию получает. А он ещё к тому же ещё работает. Это банки не впечатляет. Не дают даже 1000 грн лимита.
Кстати, а вообще бывают прецеденты, чтоб 75-летний, но с зарплатой, пенсией и сбережениями получил кредитный лимит?

В Привате это исключено.
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2026 01:23

В Венгрии похитили сотрудников "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями

https://www.unian.net/incidents/v-vengrii-pohitili-sotrudnikov-oshchadbanka-vmeste-s-inkassatorskimi-mashinami-i-cennostyami-13306218.html
Кассандра
2
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 09:04

  Кассандра написав:В Венгрии похитили сотрудников "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями

https://www.unian.net/incidents/v-vengrii-pohitili-sotrudnikov-oshchadbanka-vmeste-s-inkassatorskimi-mashinami-i-cennostyami-13306218.html

Уже отпустили...
1
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 11:09

  nord написав:
  Кассандра написав:В Венгрии похитили сотрудников "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями

https://www.unian.net/incidents/v-vengrii-pohitili-sotrudnikov-oshchadbanka-vmeste-s-inkassatorskimi-mashinami-i-cennostyami-13306218.html

Уже отпустили...
але поки що без грошей і машини
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 12:46

Ощадбанк повідомляє про тимчасову зупинку електронних сервісів:
Сьогодні, 09 березня, близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені

Орбан, ти?

P.S. взагалі, реагувати на DDoS відключенням сервісів - це дуже іноваційний підхід.
1
4
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 15:47

  klug написав:Ощадбанк повідомляє про тимчасову зупинку електронних сервісів:
Сьогодні, 09 березня, близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені

Орбан, ти?

P.S. взагалі, реагувати на DDoS відключенням сервісів - це дуже іноваційний підхід.

Ага, треба зразу нові покупати :mrgreen:
Amethyst
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 11:37

  klug написав:Ощадбанк повідомляє про тимчасову зупинку електронних сервісів:
Сьогодні, 09 березня, близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені

Орбан, ти?

P.S. взагалі, реагувати на DDoS відключенням сервісів - це дуже іноваційний підхід.

Не вижу ничего странного. До блокировки атакующих ресурсов, это вполне адекватное решение.
Порт
 
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 13:00

  Порт написав:Не вижу ничего странного. До блокировки атакующих ресурсов, это вполне адекватное решение.

Так-так, відключити власні сервіси, замість активної протидії атаці, чим забезпечити повний її успіх - це дуже логічний крок.
1
4
