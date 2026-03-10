RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 13:54

Із США. Цитата:
«Это все вместе: налог + страховка + кредит».

(Мова про цифру 1600$).
Добре, що люди цікавляться такими цифрами.
akurt
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 14:50

Ціни на АЗС. Франція. Вівторок 12 березня.
Зображення
Вчора був повний різнобій: на деяких АЗС бензин А98 був дешевше, ніж бензин А95Е10 (містить 10%спирту).
ДП було 2,05€ за літр.
Ціна на скраплений газ в балонах не мінялася.
akurt
