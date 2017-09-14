RSS
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 23:49

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:Українці теж казали: "а у нас все добре». а малий ввп бо в конвертах все"
Зараз цими конвертами ракети хай посбивають
В Польщі теж добре до першого шухера, якщо що - за місяць впаде , як у 1939

Ну що за дурна логіка. По такій логіці найкраще живе Китай.

Між-іншим в свій час Китай впав від кочівних монголів, які мали ВВП напевно в сотню разів менше ніж китайці. І не помогло їм це, відгрібли по повній.

Это потому, что тогда никто не знал, что такое ВВП 😁
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 23:51

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.

дорівнює

Виявляється ГДР(і Франція і США) і Лівія мали приблизно однаковий рівень життя в 1980 році. :D :D :D Дякую, не знав.

Понятия не имею, какой ВВП(ППС) на душу был в 1980 в этих странах.
Если знаете и не сложно, приведите, пожалуйста. Или дайте ссылку.
Но, главное, не имею понятия о жизни в Ливии в то время.
  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:.........
Оскільки ми - проксі країна, то рішення приймають за нас.

Та що ж ви таке кажете, жіночка!
Це ж путинські наративи!

Швиденько доведіть мені, що я помиляюся.
З вашої улюбленої Вікіпедії:
"Проксі-країна (або держава-проксі) — це країна, яка веде війну або реалізує геополітичні інтереси великої держави (супердержави), виступаючи посередником у конфлікті. Вона використовує ресурси, фінансування та зброю спонсора, замість того щоб супердержави стикалися напряму, що дозволяє уникнути відкритої ескалації між ними.
Основні характеристики проксі-країни:
Війна чужими руками: Бойові дії проходять на території третьої держави.
Підтримка спонсора: Велика держава забезпечує зброю, фінансування, розвіддані та інструкторів."

Сперечатися не буду, але дуже схоже на путинське failed state.
Якби я таке написав, на форумі було б гівновиверження. :)
  Water написав:
  ЛАД написав:Для сбора ягод нужно примерно 15 человек на гектар, то есть более 70 тысяч рабочих.
Некоторые предприятия готовы повышать оплату до уровня европейских стран до 1500 евро в месяц, чтобы удержать украинцев. Другие применяют механизацию сбора или предлагают покупателям собирать ягоды самостоятельно по более низкой цене.это проблемы переходных процессов, но тем не менее. Эти проблемы не решаются за 1-2 года.

Вже давно існують ягодозбиральні комбайни, а в нас звикли 70 тис. народу на місяць набирать за кіло малини на день.
Тут писали, що війна вже давно високотехнологічна і люди майже не потрібні.
Ягодозбиральні комбайни давно існують, але чомусь щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 бер, 2026 00:17, всього редагувалось 1 раз.
  Сибарит написав:
  d44 написав:-----------------------------
pesikot
ЗСУ ракетами Storm Shadow атакували у Брянську один з найбільших заводів мікроелектроніки – відео
ДОПОВНЕНО о 20:10. Генеральний штаб підтвердив, що був уражений завод "Кремній Ел" і саме ракетами Storm Shadow. Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей, однак масштаби завданих збитків уточнюються.

Ударів було завдано в рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

Неспокійно в Брянську ...
------------------------------
фуфл..фламінго в резерві? Чи дуже руйнівні, москалів пожаліли?

Фламинго достают значительно более далёкие цели. Расточительно их использовать там, где можно достать коротышкой.
Достают дальше, но они, вроде, дешевле?
И они собственного производства, не надо выпрашивать.
  ЛАД написав:Достают дальше, но они, вроде, дешевле?
И они собственного производства, не надо выпрашивать.

Выпрашивать надо все, что дают, а потом использовать все, что есть, максимально эффективно (по назначению).
Полного изобилия нет и никогда не будет ни у кого.
ЛОНДОН, 10 марта (Reuters) - По данным источников, знакомых с ситуацией, с начала войны с Ираном ВМС США почти ежедневно отказывают представителям судоходной отрасли в предоставлении военного сопровождения через Ормузский пролив , заявляя, что риск нападений в настоящее время слишком высок.
Оценки ВМС указывают на продолжающиеся сбои в экспорте нефти с Ближнего Востока и отражают расхождение с заявлениями президента Дональда Трампа о том, что США готовы предоставлять военно-морское сопровождение всякий раз, когда это потребуется для возобновления регулярных поставок по этому ключевому водному пути.
......Высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что пролив закрыт, и Иран откроет огонь по любому судну, пытающемуся пройти, сообщили иранские СМИ на прошлой неделе . Несколько судов уже получили попадания.
Как сообщили три источника в судоходной отрасли, знакомые с ситуацией, ВМС США регулярно проводят брифинги с представителями судоходной и нефтяной отраслей и в ходе этих брифингов заявляют, что в настоящее время не могут предоставлять сопровождение.
Источники, пожелавшие остаться анонимными из-за деликатности вопроса, сообщили, что представители судоходной отрасли почти ежедневно обращаются с просьбами о военно-морском сопровождении через пролив.
.........Американский чиновник сообщил агентству Reuters, что американские военные еще не сопровождали через пролив ни одного коммерческого судна. Ранее в тот же день министр энергетики США Крис Райт удалил сообщение на X, в котором он утверждал, что ВМС успешно сопроводили одно судно через пролив.
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-navy-tells-shipping-industry-hormuz-escorts-not-possible-now-2026-03-10/
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Достают дальше, но они, вроде, дешевле?
И они собственного производства, не надо выпрашивать.

Выпрашивать надо все, что дают, а потом использовать все, что есть, максимально эффективно (по назначению).
Полного изобилия нет и никогда не будет ни у кого.
Бесспорно.
Я написал только к тому, что Storm Shadow тоже стоит/приходится экономить.
Поэтому при тех сообщениях, которые были о данных и выпуске "Фламинго", их есть смысл применять и на относительно малых дальностях.
Интересно, Трамп на форексе не балуется?
Легко мог бы стать самым богатым человеком в мире. Маск бы ему пятки лизал. :)
Сказал, что война продлится недели 4, - нефть взлетела до 110.
Сказал, что война "скоро закончится", - нефть чуть ли не моментально упала до 91.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что Европейский союз совершил «стратегическую ошибку», отказавшись от развития атомной энергетики, и завуалированно раскритиковала решение Германии закрыть свои реакторы.

«Если в 1990 году треть электроэнергии в Европе вырабатывалась на атомных электростанциях, то сегодня этот показатель составляет всего около 15%», — заявила она во вторник на Саммите по атомной энергетике в Париже. «Я считаю, что для Европы было стратегической ошибкой отказаться от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов».
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-10/eu-made-a-mistake-in-phasing-out-nuclear-von-der-leyen-says?srnd=homepage-europe
