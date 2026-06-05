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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:01
klug написав: Amethyst написав:
ПС. І на поточний момент у ощАда таки вимагають надати оригінали док-ів у від-ні... Так, відкривають то онлайн, але через деякий час викликають у від-ня для паперової реєстрації.
Я вже зрозумів, що в лотерею краще не грати і йти фізично. Документи: паспорт, код чи хочуть ще якісь специфічні аналізи? Все ж, як зі щедрістю чи може не варто й гаяти час?
Зразу можна надати роздруковані ОК-7 і ОК-5, бо у від-ях не знають точно яка їм довідка потрібна
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