RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
6
2- Погане. Некомпетентне.
27%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:01

  klug написав:
  Amethyst написав:ПС. І на поточний момент у ощАда таки вимагають надати оригінали док-ів у від-ні... Так, відкривають то онлайн, але через деякий час викликають у від-ня для паперової реєстрації.

Я вже зрозумів, що в лотерею краще не грати і йти фізично. Документи: паспорт, код чи хочуть ще якісь специфічні аналізи? Все ж, як зі щедрістю чи може не варто й гаяти час?
Зразу можна надати роздруковані ОК-7 і ОК-5, бо у від-ях не знають точно яка їм довідка потрібна 8)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6975
З нами з: 05.05.21
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
  #<1 ... 113114115116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.