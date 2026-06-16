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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2026 16:36
candidat саме вчора 15го в ощаді всі зарахування прийшли із запізненням, не тільки пенсія чи зп
Додано: Вів 16 чер, 2026 16:55
Я надавав роздруковану ОК-5, завірену моїм особистим підписом.
Фінмон йшов 3 тижня
Дуболоми конкретні
Додано: Вів 16 чер, 2026 19:20
Amethyst
Ну у мене там стопку з 30+ документів запросили, більше сотні сторінок точно якщо роздрукувати. Найцікавіше що лист вислали 14 травня, у ньому строк 10 робочих днів, прочитав я його тільки в кінці минулого тижня, а рахунок досі не заблокований і ніде ні повідомлень, ні дзвінків про якісь питання чи проблеми не було. Тільки лист цей. Тепер думай приймати на рахунок завтра гроші щоб не бігати потім пів року їх вивести чи йти в інший банк рахунок робити 🤣
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