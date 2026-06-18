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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
6
2- Погане. Некомпетентне.
27%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 16:36

candidat саме вчора 15го в ощаді всі зарахування прийшли із запізненням, не тільки пенсія чи зп
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 16:55

  NDV написав:Короче ощад хочет документы для финмона исключительно бумажные и заверенные, при чем там еще выписки со всех банков где клиент обслуживался за последний год, даже если уже не обслуживается.

Никто по десяти банкам бегать платить за бумажные выписки ради ощада не будет, легче разорвать отношения сразу.

Я надавав роздруковану ОК-5, завірену моїм особистим підписом.
Фінмон йшов 3 тижня
Дуболоми конкретні
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:20

Amethyst

Ну у мене там стопку з 30+ документів запросили, більше сотні сторінок точно якщо роздрукувати. Найцікавіше що лист вислали 14 травня, у ньому строк 10 робочих днів, прочитав я його тільки в кінці минулого тижня, а рахунок досі не заблокований і ніде ні повідомлень, ні дзвінків про якісь питання чи проблеми не було. Тільки лист цей. Тепер думай приймати на рахунок завтра гроші щоб не бігати потім пів року їх вивести чи йти в інший банк рахунок робити 🤣
NDV
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 20:22

Re: Ощадбанк

NDV написав:Короче ощад хочет документы для финмона исключительно бумажные и заверенные, при чем там еще выписки со всех банков где клиент обслуживался за последний год, даже если уже не обслуживается.

Никто по десяти банкам бегать платить за бумажные выписки ради ощада не будет, легче разорвать отношения сразу.
Какое отделение?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 16:17

Re: Ощадбанк

Короче я распечатал все и занес, моего менеджера нет, он болеет, когда вернется ему передадут насколько я понял)

Очень интересный банк

Заставили на каждой странице "копія вірна, ПІБ, підпис" ставить, а там 150 страниц договоров, накладных, выписок всяких, чуть рука не отвалилась 🤣

По ходу и в финмон свой будут физически бумажки передавать, потому все так долго

Интересно наблюдать как деградирует подпись от первого до последнего листа, не завидую людям которые себе впечатляющий аристократический росчерк придумали)

с другой стороны прошло уже 34 дня с даты когда письмо выслали, а счёт на исходящие операции работает, принимать деньги на него стрёмно, пока прошу заказчиков придержать платежи.
NDV
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  #<1 ... 114115116117
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