|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 чер, 2026 16:36
candidat саме вчора 15го в ощаді всі зарахування прийшли із запізненням, не тільки пенсія чи зп
Додано: Вів 16 чер, 2026 16:55
Я надавав роздруковану ОК-5, завірену моїм особистим підписом.
Фінмон йшов 3 тижня
Дуболоми конкретні
Додано: Вів 16 чер, 2026 19:20
Amethyst
Ну у мене там стопку з 30+ документів запросили, більше сотні сторінок точно якщо роздрукувати. Найцікавіше що лист вислали 14 травня, у ньому строк 10 робочих днів, прочитав я його тільки в кінці минулого тижня, а рахунок досі не заблокований і ніде ні повідомлень, ні дзвінків про якісь питання чи проблеми не було. Тільки лист цей. Тепер думай приймати на рахунок завтра гроші щоб не бігати потім пів року їх вивести чи йти в інший банк рахунок робити 🤣
Додано: Вів 16 чер, 2026 20:22
Re: Ощадбанк
Какое отделение?
Додано: Чет 18 чер, 2026 16:17
Re: Ощадбанк
Короче я распечатал все и занес, моего менеджера нет, он болеет, когда вернется ему передадут насколько я понял)
Очень интересный банк
Заставили на каждой странице "копія вірна, ПІБ, підпис" ставить, а там 150 страниц договоров, накладных, выписок всяких, чуть рука не отвалилась 🤣
По ходу и в финмон свой будут физически бумажки передавать, потому все так долго
Интересно наблюдать как деградирует подпись от первого до последнего листа, не завидую людям которые себе впечатляющий аристократический росчерк придумали)
с другой стороны прошло уже 34 дня с даты когда письмо выслали, а счёт на исходящие операции работает, принимать деньги на него стрёмно, пока прошу заказчиков придержать платежи.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|