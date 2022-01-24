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Реальна зарплата українців торік
зросла на 12% (інфографіка)

Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:17

Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата українців за місяць збільшилась на 3371 грн.

Дивися повний текст Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:18

Чем дальше тем сильнее ощущение, что мы возвращаемся в советский союз. Цены в магазинах выросли на 40-50% а чиновники говорят что инфляция всего 10%. Бизнесы и ФОПы закрываются, люди теряют работу, а чиновники рассказывают о росте зарплат на 20%. Жизнь ухудшается а правительство старательно рассказывает что никогда так хорошо мы не жили.
andyj_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:30

Верить нашему Госстату это нужно быть пациентом психиатрической больницы)) если после всех реформ они у нас еще остались...
livs375
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