Зарплата українців за місяць збільшилась на 3371 грн.
Дивися повний текст Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфографіка).
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:17
Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфографіка).
Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:18
Чем дальше тем сильнее ощущение, что мы возвращаемся в советский союз. Цены в магазинах выросли на 40-50% а чиновники говорят что инфляция всего 10%. Бизнесы и ФОПы закрываются, люди теряют работу, а чиновники рассказывают о росте зарплат на 20%. Жизнь ухудшается а правительство старательно рассказывает что никогда так хорошо мы не жили.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:30
Верить нашему Госстату это нужно быть пациентом психиатрической больницы)) если после всех реформ они у нас еще остались...
Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:05
Наверное, для начала, надо зайти на сайт держстата, и посмотреть что такое инфляция.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:01
Re: Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфограф
Не все, многие больше
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