Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфографіка)
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Faceless написав:Можно и не увольняясь и без спецопераций по распространению слухов, просто найти реально другую работу, желательно с документальным подтверждением (оффер), с ним прийти к начальству, мол, тут все неплохо, но вот мне в другом месте предлагают больше, могу остаться, если предложите не меньше.
поднять может и поднимут, но осадочек останется. Поэтому оффер лучше не светить. Оптимальней всего имея оффер просто попросить увеличить сославшись на средний уровень по рынку и если не поднимают, то сказать что хочешь попробовать себя в другом месте и уйти не называя куда.
Учитывая, что у компании как правило работает разведка, они сами узнают куда и за сколько еще до того, как Вы попросите повышение оплаты. Поэтому когда прийдете просить, можно быть уверенным, что руководство с большой вероятностью уже знает куда Вы навострили лыжи
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 30 січ, 2022 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Можно и не увольняясь и без спецопераций по распространению слухов, просто найти реально другую работу, желательно с документальным подтверждением (оффер), с ним прийти к начальству, мол, тут все неплохо, но вот мне в другом месте предлагают больше, могу остаться, если предложите не меньше.
поднять может и поднимут, но осадочек останется. Поэтому оффер лучше не светить. Оптимальней всего имея оффер просто попросить увеличить сославшись на средний уровень по рынку и если не поднимают, то сказать что хочешь попробовать себя в другом месте и уйти не называя куда. Учитывая, что у компании как правило работает разведка, они сами узнают куда и за сколько
Ссылаться на средний уровень по рынку можно, если на момент ниже среднего по рынку. Разведка далеко не у всех может быть, у небольших компаний вряд ли. Светить или не светить оффер логичнее решать на основании того, какие отношения с руководством. Мало того, в крупных компаниях контр оффер часто дают только на основании предъявления оффера. Во всяком случае, я так делал неоднократно, и успешно.
Faceless написав:Мало того, в крупных компаниях контр оффер часто дают только на основании предъявления оффера.
На контр оффер лучше не соглашаться. Может и предложат условия лучше, но то что Вы вымогали повышение оплаты шантажируя переходом к конкуренту запомнят. Если просьба повысить не сработала - это знак, что нужно уходить. И когда решение окончательно принято, менять его уже не стоит.
Поэтому к руководству есть смысл приходить либо с прошением повысить. Либо с окончательным решением об уходе, не подлежащим пересмотру даже если пообщают золотые горы.
Faceless написав:Мало того, в крупных компаниях контр оффер часто дают только на основании предъявления оффера.
На контр оффер лучше не соглашаться. Может и предложат условия лучше, но то что Вы вымогали повышение оплаты шантажируя переходом к конкуренту запомнят. Если просьба повысить не сработала - это знак, что нужно уходить. И когда решение окончательно принято, менять его уже не стоит.
Это не шантаж, это просто нормальный деловой разговор. Нет ничего плохого или оскорбительного в том, чтобы проявить лояльность текущей компании, и дать им возможность вас удержать, вместо того, чтобы просто уйти. И ни разу не приводило к ухудшению отношений - разумеется, если они изначально были хорошие. Так или иначе спросят, почему уходишь, и что послужило причиной - и вот в этом случае, получается, что вы ушли, даже не предложив возможности текущему работодателю вас удержать - вот это уже некрасиво на самом деле. А если руководство воспринимает подобное как шантаж, это скорее говорит о его неадекватности, а от неадекватов надо уходить
Faceless написав:Это не шантаж, это просто нормальный деловой разговор.
Вам это может и не кажется шантажом, а у руководства может быть другое мнение.
Faceless написав:Нет ничего плохого или оскорбительного в том, чтобы проявить лояльность текущей компании, и дать им возможность вас удержать, вместо того, чтобы просто уйти.
когда работник просит руководство повысить оплату - это и есть возможность руководства удержать. Если руководство отказывает, значит повышать не имеет возможности. Отказ повышать - это по сути согласие работодателя на уход. Выбор остается за работником - уходить или продолжать работать за ту-же оплату.
Какой смысл расстраивать руководство угрозами уйти к конкуренту?
Это как требовать у девушки больше внимания с помощью угроз уйти к другой... Она может и согласится, но запомнит это и отомстит...
Отношения должны быть свободными и строиться на добровольном волеизъявлении. Нельзя односторонне без согласия требовать от других чтото выставляя условия. Если решил уходить - уходи, если не хочешь уходить, но не устраивает оплата - так и говори.
Шантаж это всегда плохо, он вернется бумерангом к тому, кто его использовал. И тут не важно, как его пытаются оправдать и приукрасить.
Faceless написав:Это не шантаж, это просто нормальный деловой разговор.
Вам это может и не кажется шантажом, а у руководства может быть другое мнение.
Faceless написав:Нет ничего плохого или оскорбительного в том, чтобы проявить лояльность текущей компании, и дать им возможность вас удержать, вместо того, чтобы просто уйти.
когда работник просит руководство повысить оплату - это и есть возможность руководства удержать. Если руководство отказывает, значит повышать не имеет возможности. Отказ повышать - это по сути согласие работодателя на уход. Выбор остается за работником - уходить или продолжать работать за ту-же оплату.
Какой смысл расстраивать руководство угрозами уйти к конкуренту?
Это как требовать у девушки больше внимания с помощью угроз уйти к другой... Она может и согласится, но запомнит это и отомстит...
Отношения должны быть свободными и строиться на добровольном волеизъявлении. Нельзя односторонне без согласия требовать от других чтото выставляя условия. Если решил уходить - уходи, если не хочешь уходить, но не устраивает оплата - так и говори.
Шантаж это всегда плохо, он вернется бумерангом к тому, кто его использовал. И тут не важно, как его пытаются оправдать и приукрасить.
У вас очень извращнное понимание переговоров, найти шантаж на ровном месте. Наличие у вас оффера говорит только о том, что ваше предложение повысить оплату чём-то подкреплено, не больше и не меньше. Это не угроза, не шантаж, не вымогательство. Ваши отношения с работодателем свободные, основаны на договоре, а это просто пересмотр условий договора, причём, без каких либо его нарушений. Если для вас отношения с работодателем = отношениям с девушкой, мне вас жаль
Faceless написав:Наличие у вас оффера говорит только о том, что ваше предложение повысить оплату чём-то подкреплено, не больше и не меньше
Попробуйте потребовать от девушки/жены что-либо, подкрепив своё предложение аудиозаписью признания в любви от другой... Если не жалко, запишите видео реакции, интересно будет взглянуть, как Вы ей будете чтото объяснять после этого...
Faceless написав:Это не шантаж, это просто нормальный деловой разговор.
Вам это может и не кажется шантажом, а у руководства может быть другое мнение.
Faceless написав:Нет ничего плохого или оскорбительного в том, чтобы проявить лояльность текущей компании, и дать им возможность вас удержать, вместо того, чтобы просто уйти.
когда работник просит руководство повысить оплату - это и есть возможность руководства удержать. Если руководство отказывает, значит повышать не имеет возможности. Отказ повышать - это по сути согласие работодателя на уход. Выбор остается за работником - уходить или продолжать работать за ту-же оплату.
Какой смысл расстраивать руководство угрозами уйти к конкуренту?
Это как требовать у девушки больше внимания с помощью угроз уйти к другой... Она может и согласится, но запомнит это и отомстит...
Отношения должны быть свободными и строиться на добровольном волеизъявлении. Нельзя односторонне без согласия требовать от других чтото выставляя условия. Если решил уходить - уходи, если не хочешь уходить, но не устраивает оплата - так и говори.
Шантаж это всегда плохо, он вернется бумерангом к тому, кто его использовал. И тут не важно, как его пытаются оправдать и приукрасить.
У вас очень извращнное понимание переговоров, найти шантаж на ровном месте. Наличие у вас оффера говорит только о том, что ваше предложение повысить оплату чём-то подкреплено, не больше и не меньше. Это не угроза, не шантаж, не вымогательство. Ваши отношения с работодателем свободные, основаны на договоре, а это просто пересмотр условий договора, причём, без каких либо его нарушений. Если для вас отношения с работодателем = отношениям с девушкой, мне вас жаль
Если Вы хотите что-то изменить, то нормально подойти к начальству и сказать это. Вот почему руководство должно догадываться о Ваших пожеланиях, не совсем понятно.
Faceless написав:Это не шантаж, это просто нормальный деловой разговор.
Вам это может и не кажется шантажом, а у руководства может быть другое мнение.
Faceless написав:Нет ничего плохого или оскорбительного в том, чтобы проявить лояльность текущей компании, и дать им возможность вас удержать, вместо того, чтобы просто уйти.
когда работник просит руководство повысить оплату - это и есть возможность руководства удержать. Если руководство отказывает, значит повышать не имеет возможности. Отказ повышать - это по сути согласие работодателя на уход. Выбор остается за работником - уходить или продолжать работать за ту-же оплату.
Какой смысл расстраивать руководство угрозами уйти к конкуренту?
Это как требовать у девушки больше внимания с помощью угроз уйти к другой... Она может и согласится, но запомнит это и отомстит...
Отношения должны быть свободными и строиться на добровольном волеизъявлении. Нельзя односторонне без согласия требовать от других чтото выставляя условия. Если решил уходить - уходи, если не хочешь уходить, но не устраивает оплата - так и говори.
Шантаж это всегда плохо, он вернется бумерангом к тому, кто его использовал. И тут не важно, как его пытаются оправдать и приукрасить.
навпаки, баба каже, що є кавалєр який робить ліпші подарунки... все чесно