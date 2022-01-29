Реальна зарплата українців торік зросла на 12% (інфографіка)

Faceless написав:

Цитрин написав: 5386621:Faceless"]

Это не шантаж, это просто нормальный деловой разговор.



Вам это может и не кажется шантажом, а у руководства может быть другое мнение.



[quote="5386621:Faceless написав:Нет ничего плохого или оскорбительного в том, чтобы проявить лояльность текущей компании, и дать им возможность вас удержать, вместо того, чтобы просто уйти. Вам это может и не кажется шантажом, а у руководства может быть другое мнение.[quote="5386621:Faceless написав:Нет ничего плохого или оскорбительного в том, чтобы проявить лояльность текущей компании, и дать им возможность вас удержать, вместо того, чтобы просто уйти.

когда работник просит руководство повысить оплату - это и есть возможность руководства удержать. Если руководство отказывает, значит повышать не имеет возможности. Отказ повышать - это по сути согласие работодателя на уход. Выбор остается за работником - уходить или продолжать работать за ту-же оплату.Какой смысл расстраивать руководство угрозами уйти к конкуренту?Это как требовать у девушки больше внимания с помощью угроз уйти к другой... Она может и согласится, но запомнит это и отомстит...Отношения должны быть свободными и строиться на добровольном волеизъявлении. Нельзя односторонне без согласия требовать от других чтото выставляя условия. Если решил уходить - уходи, если не хочешь уходить, но не устраивает оплата - так и говори.Шантаж это всегда плохо, он вернется бумерангом к тому, кто его использовал. И тут не важно, как его пытаются оправдать и приукрасить.