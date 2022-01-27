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Україна планує повністю забезпечувати себе газом за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:41
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що довгостроковою метою українського уряду є повне забезпечення України газом за рахунок власного видобутку до 2030 року.
Дивися повний текст Україна планує повністю забезпечувати себе газом за рахунок власного видобутку до 2030 року
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R2
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 19:41
Себя - это кого конкретно?
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Dikoy
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Додано: Суб 29 січ, 2022 11:07
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, кто ему верит отзовитесь пожалуйста
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велвел
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Додано: Суб 29 січ, 2022 11:16
Dikoy написав:
Себя - это кого конкретно?
Шмыгалей энд ко. У них как у одного чувака, по имени Людовик-государство это Я.
Уже была программа 20/20, теперь пришло время 30/20 сочинить.
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drevlyanin
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Додано: Суб 29 січ, 2022 13:26
Т.е. он имеет ввиду, что количество потребителей газа к 30 году сократить, благодаря национальной экономической стратегии.
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yegres
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Додано: Суб 29 січ, 2022 14:27
Україна видобуває орієнтовно 20 млрд м3 газу, при ціні 1$/м3, на суму 20 млрд доларів. Де мої $500 на рік? Чому мій газ (мою частку у газі українського видобутку) віддають багатіям (в кого будинки по 500 м2)? Віддайте мої гроші!
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nibe_ua
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Додано: Суб 29 січ, 2022 14:55
nibe_ua написав:
Україна видобуває орієнтовно 20 млрд м3 газу, при ціні 1$/м3, на суму 20 млрд доларів. Де мої $500 на рік? Чому мій газ (мою частку у газі українського видобутку) віддають багатіям (в кого будинки по 500 м2)? Віддайте мої гроші!
зачем вам столько газу?
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cohan
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Додано: Суб 29 січ, 2022 15:34
про это с 1991 года говорят, и что?))))
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kontax77
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