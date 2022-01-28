На тлі високих цін на газ населення України цілком може перейти на використання більш дешевого альтернативного палива.
Дивися повний текст Українці можуть відмовитися від дорогого газу, є альтернатива — експерт.
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:28
Українці можуть відмовитися від дорогого газу, є...
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Дивися повний текст Українці можуть відмовитися від дорогого газу, є альтернатива — експерт.
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