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Українці можуть відмовитися
від дорогого газу, є...

Українці можуть відмовитися від дорогого газу, є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:28

Українці можуть відмовитися від дорогого газу, є...

Пропонуємо до обговорення:
На тлі високих цін на газ населення України цілком може перейти на використання більш дешевого альтернативного палива.

Дивися повний текст Українці можуть відмовитися від дорогого газу, є альтернатива — експерт.
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