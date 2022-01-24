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На реконструкцію аеропорту
«Житомир» витратять понад 800...

На реконструкцію аеропорту «Житомир» витратять понад 800...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 12:05

На реконструкцію аеропорту «Житомир» витратять понад 800...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлін.

Дивися повний текст На реконструкцію аеропорту «Житомир» витратять понад 800 млн грн..
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