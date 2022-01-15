19-річний хакер вимагає від Ілона Маска мільйон доларів...

Додано: Суб 29 січ, 2022 13:16

p_a_l написав: В 94-м году зауч в лицее сказал - Кто выиграет киевскую городскую олимпиаду по радиоэлектронике и получит первое место, того без экзаменов зачислят в КПИ на РТФ.

По его мнению это было для нашего лицея недосягаемо.

Я принес ему диплом с первым местом по городской. У него отвисла челюсть и он не знал что мне сказать.

Пришлось поступить в КПИ как все, сдавать экзамены.

С каких пор завуч лицея решает, зачислчть ли кого-то в институт? Изначально было понятно, что это просто пустые слова, типа для мотивации.С дипломом можно было уже в КПИ что-то спрашивать, но обычно они ничего не дают, если только вуз сам не инициирует зачисление победителей каких-то олимпиад, и то, обычно это касается уровня выше городской. А так, и диплом 4 этапа ("республиканская" олимпиада) давала только освобождение от занятий на время подготовки и небольшую премию, но не льготное поступление