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Коли біткойн повернеться до
зростання: експерти ринку...

Коли біткойн повернеться до зростання: експерти ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:54

Коли біткойн повернеться до зростання: експерти ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Головний цифровий актив продовжує знижуватися в ціні, торгуючись на позначках близько 35 тис. доларів. Активу необхідно подолати певні цінові рівні, щоб знову почати дорожчати, кажуть експерти.

Дивися повний текст Коли біткойн повернеться до зростання: експерти ринку назвали головні умови.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 09:54

Активу необходимо преодолеть определенные ценовые уровни - оказалось что вымерли как мамонты.
p_a_l
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