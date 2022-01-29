Національний банк України підвищив прогноз цін на природний газ на хабі ТТF у Нідерландах.
Дивися повний текст Скільки коштуватимуть газ та нафта у 2022 році: прогноз НБУ.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 18:29
Скільки коштуватимуть газ та нафта у 2022 році: прогноз НБУ
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Дивися повний текст Скільки коштуватимуть газ та нафта у 2022 році: прогноз НБУ.
Додано: Нед 30 січ, 2022 18:29
В 2021 году НБУ не предсказал стоимость газа а в этом предскажет правильно)))
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