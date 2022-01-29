В Україні 34% громадян із різних причин не довіряють банкам.
Дивися повний текст Понад 30% українців не довіряють жодному банку — дослідження.
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Додано: Нед 30 січ, 2022 18:49
Понад 30% українців не довіряють жодному банку — дослідження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 30% українців не довіряють жодному банку — дослідження.
Додано: Нед 30 січ, 2022 18:49
А чего не доверяют?
Есть же Фонд Гарантирования Вкладов, и он вернёт от 10 до 200 000 грн при банкротстве банка
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