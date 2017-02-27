Після кількох тижнів спокою Національному банку довелося активніше втручатися в ситуацію на валютному ринку. Нацбанк продав 652 млн доларів за тиждень, щоб утримати курс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.
Як зазначається в огляді, упродовж минулого тижня дефіцит валюти залишався невеликим і за чотири дні становив 242 млн доларів. Нацбанк продавав у середньому менше 100 млн доларів щодня, але різке зростання попиту на валюту змінило ситуацію.
У п’ятницю 19 вересня НБУ був змушений збільшити обсяги інтервенцій. Лише за цей день продаж валюти різко зріс, що вплинуло на позиції гривні на ринку.
Аналітики вважають, що причиною зростання інтервенцій міг стати попит із боку державних структур. При цьому вони прогнозують, що Нацбанк утримуватиме офіційний курс гривні поблизу поточного рівня, але дозволятиме більші коливання на ринку.
Нагадаємо, у НБУ висловили занепокоєння ситуацією зі зростанням імпорту та скороченням експорту. Це може привезти до зайвих витрат міжнародних резервів України.
Водночас уряд суттєво покращив прогноз курсу долара при підготовці проєкту бюджету на 2026 рік. Тепер середній курс у 2025 році очікується на рівні 42,4 грн/долар.