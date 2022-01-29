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Понад 30% українців не довіряють
жодному банку — дослідження

Понад 30% українців не довіряють жодному банку — дослідження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:49

Понад 30% українців не довіряють жодному банку — дослідження

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 34% громадян із різних причин не довіряють банкам.

Дивися повний текст Понад 30% українців не довіряють жодному банку — дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:49

А чего не доверяют?
Есть же Фонд Гарантирования Вкладов, и он вернёт от 10 до 200 000 грн при банкротстве банка
Sanyok77
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Модератори: Ірина_, Модератор

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