Про це йдеться в Інфляційному звіті, опублікованому Національним банком.
Дивися повний текст Нацбанк оцінив, як «тисяча вакцинованим» вплине на ВВП.
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Додано: Пон 31 січ, 2022 10:57
Нацбанк оцінив, як «тисяча вакцинованим» вплине на ВВП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк оцінив, як «тисяча вакцинованим» вплине на ВВП.
Додано: Пон 31 січ, 2022 10:58
Очевидно если сюда включить детей до младенческого возраста экономика вообще взлетит!
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