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Нацбанк оцінив, як «тисяча
вакцинованим» вплине на ВВП

Нацбанк оцінив, як «тисяча вакцинованим» вплине на ВВП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:57

Нацбанк оцінив, як «тисяча вакцинованим» вплине на ВВП

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в Інфляційному звіті, опублікованому Національним банком.

Дивися повний текст Нацбанк оцінив, як «тисяча вакцинованим» вплине на ВВП.
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 10:58

Очевидно если сюда включить детей до младенческого возраста экономика вообще взлетит!
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