Про це на своїй сторінці в Facebook написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль 29 січня.
Дивися повний текст Шмигаль повідомив, скільки залишилося в українській казні та в резервах НБУ.
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Додано: Пон 31 січ, 2022 13:22
Шмигаль повідомив, скільки залишилося в українській...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль повідомив, скільки залишилося в українській казні та в резервах НБУ.
Додано: Пон 31 січ, 2022 13:22
я щось не зрозумів - ці гроші всі потрібно підсумовувати до купи, чи він їх просто три рази називав одні й ті ж самі...?
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