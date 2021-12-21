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Банки не поспішають
підключатися до системи...

Банки не поспішають підключатися до системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 17:17

Банки не поспішають підключатися до системи...

Пропонуємо до обговорення:
Банки не поспішають підключатися до системи автоматичного арешту рахунків боржників. Наразі до Системи електронної взаємодії з банками підключено 20 банків, а два – відключилися.

Дивися повний текст Банки не поспішають підключатися до системи автоматичного арешту рахунків боржників - Мін'юст.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 17:33

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Банки не поспішають підключатися до системи автоматичного арешту рахунків боржників. Наразі до Системи електронної взаємодії з банками підключено 20 банків, а два – відключилися.


Ой, тоже мне проблема: пригрозить потерей лицензии или каким-нить "оборотным штрафом" -- и в течении недели все 70 (или сколько их там) подключатся :lol:
_hunter
 
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