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Банки не поспішають підключатися до системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 січ, 2022 17:17
Пропонуємо до обговорення:
Банки не поспішають підключатися до системи автоматичного арешту рахунків боржників. Наразі до Системи електронної взаємодії з банками підключено 20 банків, а два – відключилися.
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R2
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Додано: Пон 31 січ, 2022 17:33
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Банки не поспішають підключатися до системи автоматичного арешту рахунків боржників. Наразі до Системи електронної взаємодії з банками підключено 20 банків, а два – відключилися.
Ой, тоже мне проблема: пригрозить потерей лицензии или каким-нить "оборотным штрафом" -- и в течении недели все 70 (или сколько их там) подключатся
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